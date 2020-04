UNHCR Niger: Update Region de Maradi - Forte augmentation du nombre de déplacés dans la région de Maradi

Contexte

Depuis mai 2019, la région de Maradi connaît un afflux de réfugiés en provenance du nord-ouest du Nigeria. Ils fuient les meurtres, les enlèvements et les pillages perpétrés par les groupes armés nonétatiques nigérians. Ces groupes ont multiplié attaques des deux côtés de la frontière ces dernières semaines, provoquant le déplacement d’environ 18 000 personnes vers et à l’intérieur de la région. La menace du Covid-19 vient s’ajouter à cette situation : la ville de Maradi a enregistré ses deux premiers cas le 1er avril.

Au début de la crise, le HCR a rapidement déployé une équipe d'urgence. Un bureau secondaire a ouvert à Maradi en septembre 2019 pour coordonner l’enregistrement, la protection, l’éducation, la santé, le logement et l’accès aux à l’eau et à l’assainissement. Autre élément majeur de la réponse du HCR : la relocalisation des réfugiés dans des "villages d'opportunité" éloignés de la frontière pour assurer leur sécurité et alléger la pression sur les populations hôtes. Ce programme contribue au développement de zones rurales qui manquent d'infrastructures et de services de base, conformément au nexus humanitaire développement.

Statistiques

Au 31 mars, le HCR et le gouvernement (Commission nationale d’éligibilité, CNE) avaient procédé à l’enregistrement individuel et biométrique de 36 183 réfugiés (9 902 ménages) dont 67% de mineurs, 23% de femmes et 10% d’hommes. Ce chiffre est en légère augmentation (1,92%) par rapport au mois précédent mais les procédures d’enregistrement ont été interrompues au 13 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis, plus de 13 000 nouveaux demandeurs d’asile ont été signalés, particulièrement dans le département de Guidam Roumdji. Des discussions avec les autorités régionales sont en cours en vue de la reprise des activités d’enregistrement.

Début avril, une première estimation des acteurs humanitaires évalue le nombre de PDI à 18,545 – ceci est une augmentation de plus de 13,000 personnes. Ces personnes ont quitté les villages frontaliers des départements de Guidam Roumdji et Madaroumfa pour se mettre hors de portée des incursions groupes armés non étatiques. Certains affirment aussi s’être déplacés sur ordre des forces de sécurité menant des opérations militaires.

Avancées et réalisations

La situation humanitaire des PDI est critique, les acteurs humanitaires étant peu présents dans les villages d’accueil. Le ministère de l’Action Humanitaire a activé le cluster « abris et biens non alimentaires » (ABNA). Suite à la mission conjointe du cluster protection dans la région de Maradi menée du 2 au 6 mars, un groupe de travail protection consacré aux PDI a été mis en place. Les procédures d’enregistrement et le déploiement des outils de monitoring par les ONG partenaires de CIAUD et ANTD sont en cours. L’attaque du village de Gangara au Nigéria, qui a fait 20 morts le 1er avril, a entrainé le déplacement de milliers de demandeurs d’asile vers les villages de la commune de Guidan Roumdji au Niger. Une mission conjointe des autorités régionales et du HCR a été déployée sur le terrain les 10 et 11 avril, notamment dans les villages d’accueil de Garin Yahaya et Barago Serkin Aski. Les nouveaux arrivants n’ont pas reçu d’autre aide que celle des communautés d’accueil et ont d’importants besoins de première nécessité : eau, nourriture, soins, abris et vêtements. La mission recommande la relocalisation de ces personnes dans les villages d’opportunité du HCR. Elle recommande aussi la mise en œuvre rapide des travaux d’extension des sites de Garim Kaka et Dan Dadji Makaou ainsi que l’ouverture de celui de Chadakori. Le gouvernement et le HCR ont identifié 10 villages d'opportunité afin de relocaliser les réfugiés à au moins 20km de la frontière afin d’assurer leur protection. Ces relocalisations se fait toujours sur une base volontaire. Elles ont commencé en octobre 2019, via le site de transit de Guidan Roumdji.

L'installation des villages de Dan Dadji Makaou et Garin Kaka a été finalisée en décembre 2019, tandis que d'autres sites sont en cours de préparation, notamment le village de Chadakori. La capacité d'hébergement prévisionnelle de ces trois villages est de 7 152 réfugiés, dont 1 626 à Chadakori, 2 700 à Garin Kaka et 2 826 à Dan Dadji Makaou. Aujourd’hui, 2 818 réfugiés sont concernés par la relocalisation volontaire : 1 315 à Dan Dadji Makaou et 1 048 à Garin Kakan, auxquelles il faut ajouter 455 personnes vivent dans le centre de transit à Guidan Roumdji. Les procédures de relocalisation sont interrompues pour l’instant en raison de la pandémie de Covid-19. Des discussions avec les autorités régionales sont en cours en vue de la reprise de cette activité. Suite à des prélèvements réalisés fin mars à Maradi deux cas de Covid-19 ont été confirmés et 60 personnes, ont été placées en auto-isolation. Les agences des Nations Unies participent au Comité régional de lutte contre la pandémie du Covid-19, présidé par le Gouverneur. Par ailleurs, un Comité de coordination inter-agences (HCR, OCHA, OMS, PNUD, UNICEF, FAO) se réunit tous les jeudis. Les besoins en respirateurs, médicaments pour le traitement, tests, matériel de protection et formation pour le personnel soignant ont été identifiés. Des campagnes de sensibilisation sur les radios et télévisions locales et nationales ont été lancées. Le HCR a mis à la disposition de la région de Maradi 30 unités d’habitations pour les réfugiés (RHU) pour accueillir les malades du Covid-19 à l’isolement. Du matériel d’hygiène, de désinfection, de protection (masques et gants) et de diagnostique (thermomètres laser) ont été livrés par le HCR et l’ONG partenaire APBE au Comité régional de lutte contre la pandémie du Covid-19. Dans les villages d’opportunité, 21 séances de sensibilisation au porte-à-porte sur la pandémie de Covid-19 ont été réalisées, touchant 2302 personnes : 1327 réfugiés et 975 personnes des communautés hôtes. Deux RHU ont été installés à Garin Kaka et deux autres à Dan Dadji Makaou pour l’isolement et la prise en charge d’éventuels cas de Covid-19. Les centres de santé des deux villages, qui reçoivent une cinquantaine de patients par jour servent de lieu de sensibilisation permanents notamment aux gestesbarrière. Le HCR et les ONG World Vision et APBE ont mené une mission conjointe pour mettre en place les dispositions pratiques sur les différents sites. Des équipements de protection individuelle et des instruments de sensibilisation ont étés distribués pour les postes de contrôle frontalier de Dan Issa, Guidan Kané, Bossossoua et Souloulou. Des formations sanitaires de la « définition des cas » de Covid-19 ont été mises à disposition des autorités.

Principaux défis

La situation sécuritaire reste instable : Les attaques des groupes armés non étatiques sont incessantes, comme l’a encore prouvée celle du village de Gangara au Nigeria le 1er avril.

La préparation aux déplacements de population répétés est rendue plus difficile en raison du manque d'informations sur la situation et la dynamique humanitaires de l'autre côté de la frontière. A cela viennent d’ajouter les incursions récurrentes des groupes armés au Niger qui entraînent elles aussi d’importants mouvements de population. La pandémie de Covid-19 affecte des activités essentielles : Les procédures d’enregistrement et de relocalisation des réfugiés ont été interrompues en raison de la pandémie. Des discussions sont en cours avec les autorités régionales afin qu’elles puissent reprendre au plus vite dans le respect des mesures de protection. Les ressources financières restent insuffisantes : En 2020, le HCR et les autres acteurs humanitaires actifs à Maradi ont besoin de 33,6 millions de dollars. Le plan de réponse 2020 est sur le point d'être finalisé. Les besoins d'autres régions du Niger en proie à l’instabilité, à savoir Diffa, Tillaberi et Tahoua, pèsent lourdement sur les ressources financières des acteurs et donc sur leur capacité de réponse.

