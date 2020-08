Un soutien additionnel d’Education Cannot Wait pour intensifier l'éducation dans les situations d'urgence au Niger

NIAMEY (Niger), 11 août 2020 - L'UNICEF a reçu un soutien financier supplémentaire de 1,15 million USD d'Education Cannot Wait (ECW), qui fait partie d'une enveloppe totale de 4 millions USD destinée au pays et mise en œuvre par plusieurs partenaires.

Ce financement de 4 millions USD - inscrit dans la première intervention d'urgence de l'ECW - est axé sur l'accès inclusif à des environnements d'apprentissage sûrs et protecteurs, un soutien psychosocial pour les enfants et les jeunes déplacés internes, réfugiés et des communautés d'accueil, des cours de formation professionnelle pour soutenir les adolescents non scolarisés et les filles.

Ce nouveau soutien financier permettra à l'UNICEF d'améliorer l'accès à l'apprentissage dans des environnements protecteurs pour un total de 12.000 enfants touchés par la crise dans les régions de Diffa et de Maradi, répondant aux crises préexistantes et à l'effet cumulatif du COVID-19.

"Ce soutien nous permettra de soutenir des milliers d'enfants qui ne sont pas à l'école - où nous devons fournir une éducation rapidement afin qu'ils ne fassent pas partie de la génération perdue - tout en trouvant également des solutions à plus long terme pour que tous les enfants puissent atteindre leur plein potentiel. Nous sommes profondément reconnaissants qu'Education Cannot Wait ait une fois de plus affirmé son engagement envers les enfants du Niger", déclare Dr Félicité Tchibindat, Représentante de l'UNICEF au Niger.

Déjà au Niger, plus de 2,6 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés, selon des récentes analyses de 2018. La pandémie de COVID-19, les déplacements liés aux attaques de groupes armés aux frontières avec le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria, et les catastrophes naturelles induites par le changement climatique, telles que les inondations et les sécheresses, mettent encore plus de filles et de garçons en danger.

L'UNICEF s'emploie à aider les familles touchées par les conflits à réintégrer les enfants dans l'éducation formelle. Lorsque l'intégration dans les écoles formelles n'est pas possible, l'UNICEF travaille avec des partenaires pour créer des environnements d'apprentissage alternatifs, sûrs et temporaires pour les enfants.

Les activités couvertes par ce nouveau financement comprennent la construction et la réhabilitation de salles de classe (y compris des espaces d'apprentissage temporaires), la formation des enseignants sur des sujets liés au genre et à l'inclusion, le soutien aux enfants handicapés et le soutien à toutes les écoles pour adopter un code de conduite afin de fournir un environnement d'apprentissage sûr aux enfants. De plus, 50 écoles bénéficieront d'installations d’eau, hygiène et assainissement améliorées.

"Sans éducation, les enfants font face à un avenir sans espoir. La vie d'un enfant exclu de l'école est une tragédie de potentiel non réalisé et d'opportunité perdue. Dans une région confrontée à des conflits et à une instabilité de plus en plus complexe - aggravés par les effets de la Covid-19 - l'éducation ne peut jamais être une option, c'est une nécessité, une question de survie et une clé de la stabilité sociale", a poursuivi Dr Félicité Tchibindat.

Cette année, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, le financement d’Education Cannot Wait a permis de soutenir les élèves pendant la fermeture d'écoles en offrant des options d'apprentissage à distance et des cours de rattrapage. Ce financement a également contribué à l'amélioration des conditions sanitaires dans les écoles : des dispositifs de lavage des mains ont été installés pour permettre une prévention efficace de la transmission du virus et des latrines ont été construites. L'UNICEF a également soutenu la distribution de matériel d'apprentissage pendant la fermeture des écoles et leur réouverture.

Les contributions précédentes d'Education Cannot Wait ont également aidé l'UNICEF à construire 179 nouveaux espaces d'apprentissage temporaires à Tillabery et Tahoua et à réhabiliter au moins 26 espaces existants. Ces espaces ainsi que des salles de classe plus permanentes ont été équipés de matériel d'apprentissage.

Le Niger continue de faire face à une insécurité et une instabilité croissantes. La menace d'attaques crée un sentiment de peur dans les communautés locales, obligeant les écoles à fermer, les enseignants à fuir et les écoliers à rester chez eux, incapables d'apprendre dans les salles de classe avec leurs pairs. Le soutien de l'UNICEF au secteur a aidé un total de 301.000 enfants en 2019, notamment grâce à la distribution de kits et de fournitures scolaires.

Note aux rédacteurs

Education Cannot Wait a lancé aujourd’hui son rapport annuel intitulé "Stronger Together in Crises - Annual Results Report 2019", se réaffirmant en tant que fonds mondial pour l’éducation dans les situations d’urgence et les crises prolongées. Depuis la création du Fonds en 2016, ses investissements ont touché près de 3,5 millions d’enfants et de jeunes dans nombre des pires crises humanitaires au monde. Le rapport prouve que le modèle de partenariat de l’ECW stimule les progrès dans la fourniture d’une éducation inclusive et équitable de qualité aux enfants et aux jeunes pris dans des situations d’urgence. Pour plus d'informations, cliquez ici

Pour plus d’informations, veuillez contacter

Lalaina F. Andriamasinoro, +227 8006 6018, lfandriamasinoro@unicef.org, UNICEF Niger

Matti Dan Mallam Adamou, +227 91203007 amattidanmallam@unicef.org, UNICEF Niger