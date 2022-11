Un atelier national de planification de la réponse humanitaire pour 2023 est tenu à Niamey

Niamey, 31 octobre 2022 – Le ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, M. Laouan Magagi a ouvert un atelier de deux jours de réflexion et de discussion sur la planification de la réponse humanitaire 2023 du Niger. L’atelier vise à développer une compréhension commune de la situation humanitaire du pays, et parvenir à un consensus sur les besoins humanitaires prioritaires, y compris les chiffres de planification et les projections pour l’année 2023.

Le gouvernement et la communauté humanitaire ont organisé cet atelier du 25 au 26 octobre 2022, afin de mieux répondre aux besoins des populations vulnérables en 2023. Les participants ont inclus les acteurs humanitaires, les autorités régionales et les représentants des structures techniques de l’Etat.

Le Niger est confronté depuis plusieurs décennies à une urgence humanitaire complexe causée par divers chocs d’ordre sécuritaire, climatique et de santé publique qui érodent chaque jour un peu plus la situation humanitaire des populations. À cela, s’ajoute la pauvreté endémique qui aggrave la situation des ménages en situation de précarité.

« Les défis humanitaires auxquels le Niger doit répondre restent nombreux et complexes. Le pays continue de connaître une situation alimentaire et nutritionnelle difficile qui mérite une attention soutenue de la part des acteurs. Le Niger est l’un des pays sahéliens qui subit le plus les effets du changement climatique, tels que les sécheresses et les inondations. Environ 100 000 hectares de terres arables sont perdus chaque année en raison de l’érosion hydrique, entraînant la perte de cultures et de moyens de subsistance pour des milliers d’agriculteurs », a dit la Coordonnatrice humanitaire au Niger, Madame Louise Aubin. Les fortes pluies enregistrées depuis le début du mois de juillet dans l’ensemble du pays ont causé des inondations aux conséquences désastreuses sur les personnes et leurs moyens de subsistance. Au 23 octobre 2022, le bilan des sinistrés par les inondations s’élevait à 327 343 personnes.

La détérioration de la sécurité alimentaire est à la base, entre autres, des impacts négatifs sur l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes. La poursuite des conflits au nord du Nigéria et dans la zone des trois frontières (Burkina Faso-Mali-Niger) a engendré les mouvements de populations, la perte des moyens de subsistance et l’augmentation des besoins humanitaires.

« Environ 4,4 millions de personnes étaient en insécurité alimentaire sévère pour lesquelles des mesures conséquentes ont été prises dans un contexte général de hausse des prix des céréales et d’inflation importante. Pour faire face à cette situation, un plan d’urgence suivi d’un plan de soutien sont mis en œuvre pour prévenir et répondre aux besoins urgents des populations », a dit Monsieur Youssouf Barkai, du Dispositif National de Prevention et de Gestion des Crises Alimentaires.

Le Niger fait face à une sérieuse crise de protection. Au 30 septembre 2022, environ 708 177 personnes étaient en situation de déplacement forcé dont 376 809 personnes déplacées internes, 295 877 réfugiés et 35 491 retournés. Le nombre de déplacés internes a doublé au cours des trois dernières années dans les zones des trois frontières et dans le bassin du lac Tchad en raison des attaques de groupes armés non étatiques.

Le ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes a réitéré l’engagement du gouvernement à soutenir les solutions durables. « Le Gouvernement s’emploiera à créer les meilleures conditions pour un retour volontaire et sécurisé des populations déplacées dans leurs localités d’origine, tout en s’ouvrant à toute autre forme de solutions durables convenues d’un commun accord avec les populations déplacées ». En plus, « Des actions tendant à renforcer la gouvernance des risques de catastrophes en vue de développer ces solutions durables seront menées », a-t-il déclaré.

