Étude régionale de recherche - Bassin du lac Tchad : Soutenir la cohésion sociale par l'appui aux mécanismes endogènes de prévention, médiation et résolution de conflits ?

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les mécanismes endogènes de prévention, médiation et résolution de conflits dans les pays du bassin du lac Tchad font l’objet d’une attention particulière de la part des acteurs internationaux depuis ces dernières années. Parce que le territoire est toujours marqué par la récurrence des attaques de groupes armés, et parce que la consolidation de la paix semble être devenue l’un des nouveaux paradigmes de l’aide internationale dans la région, ces mécanismes sont de plus en plus invoqués pour « bâtir la paix » et « renforcer la cohésion sociale ». Entre paix locale et gestion des conflits communautaires d’un côté, et paix globale et efforts de sécurisation de l’autre, les stratégies sont aussi variées que le champ lexical du « triple Nexus » reste flou et laisse aux opérateurs de l’aide et aux populations, parfois, un sentiment de confusion.

L’objectif de cette recherche, conduite dans le cadre du Pilier 4 du projet RESILAC, est justement de tenter d’apporter des clarifications et de préciser dans quelle mesure et pour quels objectifs l’aide peut soutenir ces mécanismes pour apaiser les sources de tensions et les conflits, et participer, dans une certaine mesure, du renforcement de la cohésion sociale à l’échelle communautaire. Pour cela, il s’est agi dans un premier temps de dresser un état des lieux des dynamiques de confits actuelles dans les territoires de l’enquête, avant de cartographier dans un second temps les mécanismes endogènes (qu’ils relèvent de la justice traditionnelle ou de la justice moderne) à même de prévenir et de gérer les conflits en cours dans ces zones. Entre février et mars 2020, plus de soixante entretiens et groupes de discussion ont ainsi été conduits par une équipe de chercheurs pluridisciplinaire en capitale et sur neuf territoires de la région : dans les districts de Jere et de Monguno dans l’État du Borno au Nigéria ; dans les communes de N’Guimi, Chetimari et Mainé Soroa dans la région de Diffa au Niger et dans les cantons de Bol, Ngarangou, Nguéléa 1 et Nguéléa 2 dans la région du lac au Tchad.

L’analyse des dynamiques de conflits montre d’abord que la crise sécuritaire s’ancre dans des contextes déjà fragiles où l’État est faible et source de méfiance, l’accès aux services de base restreint et les tensions ethniques rapidement activables et instrumentalisées. La crise a exacerbé les conflits autour du foncier et de l’accès aux ressources, lesquels restent parmi les principales sources de litiges mentionnées dans les territoires enquêtés : d’une part car l’insécurité, en provoquant le déplacement massif de populations, a augmenté la pression sur le foncier et les ressources ; d’autre part, car le conflit a renforcé la perte de légitimité déjà amorcée des autorités traditionnelles lesquelles, dans ces territoires, jouent un rôle central en matière de gestion du foncier. Par ailleurs, la présence accrue des « corps habillés » génère de nouvelles tensions. Tandis qu’au Tchad les militaires sont fréquemment accusés de prélever des taxes à des points de contrôle improvisés et de commettre des exactions à l’encontre des populations, au Nigéria, ce sont les milices citoyennes d’auto-défense et le recours au « vigilantisme » qui ont été rapportés comme phénomènes amplificateurs de la violence. Enfin, le niveau de violence atteint a instauré un climat de suspicion et de peur qui a favorisé le renouveau de certains clivages religieux et ethniques (stigmatisation des Kanouris, des Boudoumas et des Peuls) et la réactivation, au Niger, de l’ancienne milice peule ayant combattu la rébellion Toubou dans les années 1990.

Face à ces conflits et ces tensions, la recherche s’est attachée à répertorier les mécanismes endogènes présents pour prévenir et régler les conflits. Un premier constat est que la multiplicité des mécanismes existants et le pluralisme des normes (traditionnelles, modernes, etc.) offrent différentes opportunités aux populations, et leur permettent de recourir à des itinéraires variés pour obtenir gain de cause en cas de conflit. Une médiation par les instances traditionnelles a priori acceptée peut ainsi être remise en cause dès qu’une opportunité de résolution de conflit différente se présente, si celle-ci se réfère à des mécanismes et/ou des normes plus avantageuses. Toutefois, malgré un usage opportuniste possible du droit, il ressort très nettement que les mécanismes traditionnels de gestion de conflit (en tant qu’instruments visant à prévenir, modérer ou résoudre des conflits portés par des individus mobilisant des normes et des valeurs perçues comme légitimes car se fondant sur des références aux coutumes, à la religion et à l’histoire) sont plus utilisés que les mécanismes modernes pour résoudre les conflits de basse intensité (conflits de proximité, conflits fonciers et d’accès aux ressources, conflits intracommunautaires et intercommunautaires, etc.). Dans les entretiens que nous avons menés, les populations justifient cette préférence en mettant en avant le fondement ethnique et religieux de ces mécanismes, ainsi que leur rapidité à résoudre les conflits et leur faible coût. Toutefois, les enquêtes ont aussi montré que ces mécanismes étaient aujourd’hui fortement mis à l’épreuve (principalement au Nigéria et au Tchad) du fait de la crise de légitimité de leurs représentants, mais aussi parce que certaines des nouvelles conflictualités échappent en partie au pouvoir des chefs traditionnels (notamment le cas des repentis de Boko Haram qui retournent s’installer dans les communautés).

Dès lors, il ressort que si les mécanismes traditionnels de gestion de conflit jouent un rôle indéniable dans l’apaisement de certains conflits et le maintien de la cohésion sociale dans les zones d’enquête, ils ne peuvent pour autant pas endosser des responsabilités de « paix » qui se jouent à une autre échelle. Ce constat, sans doute de « bon sens », semble pourtant se diluer dans le prisme des interventions dites « triple Nexus ». Il ressort en effet des entretiens conduits auprès des acteurs de l’aide (bailleurs, opérationnels) que le volet « paix » du Nexus est bien large, et qu’il embrasse à la fois des enjeux de « petite paix » à l’échelle communautaire et des enjeux plus globaux de stabilisation, voire de lutte contre le terrorisme. Les entretiens montrent ainsi que cette double grille de lecture vient parfois brouiller la compréhension que se font les acteurs des objectifs poursuivis par les programmes de « paix » et de « cohésion sociale » mis en place.

Ce constat ayant été posé, la recherche a ensuite confirmé la pertinence du soutien aux mécanismes de gestion de conflits traditionnels pour renforcer la cohésion sociale et la « paix locale ». Il ressort du travail d’observation sur le terrain que l’appui à ces mécanismes peut prendre différentes formes, et interagit de façon plus ou moins directe avec ceux-ci via une palette très large d’activités se concentrant avant tout sur des enjeux de prévention (création d’espaces de dialogue interconfessionnel/intercommunautaire ; organisation de forums sur la cohésion sociale et la réconciliation entre certaines communautés, notamment entre Boudouma, Kanouri et Peuls au Tchad ; conduite d’actions de sensibilisation et de diffusion de messages de paix ; soutien aux chefferies pour la redynamisation des conventions pastorales et la délimitation des itinéraires de transhumance ; appui aux chefferies pour l’intégration des personnes déplacées, réfugiées et démobilisées de Boko Haram, etc.). Enfin, une limite majeure à ces interventions de renforcement de la cohésion sociale à travers la gestion de conflit a aussi été évoquée. Elle fait référence à la multiplication ces dernières années des « comités pour la paix » : groupements d’individus composés dans le but de promouvoir le dialogue entre les communautés, de stimuler l’échange et la relation de confiance, et de désamorcer des situations potentiellement conflictuelles par le dialogue et la médiation. Si, dans certains cas, ces comités s’ancrent de façon cohérente dans les dynamiques sociales, agissant parfois comme de véritables relais vers les mécanismes traditionnels endogènes, dans d’autres, ils sont largement remis en question du fait de leur caractère exogène, de leur non-représentativité, de leur absence de légitimité et de leur faible durabilité. Sans remettre totalement en cause l’instauration de tels comités, sans doute une attention plus grande devrait être portée à leur composition, leur appropriation et durabilité, et à la façon dont ils interagissent véritablement avec les mécanismes endogènes traditionnels de résolution de conflits. Sans cela, le risque est grand de créer de nouvelles normes (temporaires) de prévention et de gestion de conflits dans des territoires où se juxtaposent déjà plusieurs niveaux de droits et modalités de résolution des litiges.