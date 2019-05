Étude participative sur les aspirations des jeunes et l’efficacité des politiques publiques en matière de jeunesse au Niger

RESUME EXECUTIF

Au Niger, la structure démographique fait ressortir le poids important des jeunes1 dont le taux d’accroissement naturel est estimé à 3,81% en moyenne sur la période 2001-2011. Environ 60% (13 millions) de la population a moins de 18 ans et près de 500.000 jeunes entrent sur le marché du travail chaque année. Cette progression rapide de la population active soulève la problématique de la place des jeunes dans la société nigérienne. L’approche participative mise en oeuvre dans le cadre de cette recherche consiste à donner la voix aux jeunes pour comprendre leurs aspirations et capter leurs perceptions. Trois thématiques majeures ont été abordées pour lesquelles l’étude a fait ressortir les principaux messages clés.

Les jeunes et leur ciblage

L’âge n’est pas le seul critère par lequel les jeunes se définissent. En effet, contrairement aux références faites exclusivement à l’âge pour identifier un jeune au Niger (charte africaine de la jeunesse par exemple), l’autodéfinition du jeune outrepasse ce seul critère d’âge. Les jeunes évoquent plusieurs autres critères pour s’identifier. Et même lorsque l’âge est avancé, il n’y a pas de consensus sur ses limites inférieures et supérieures. Le constat fondamental est qu’il n’y a pas une seule jeunesse mais plutôt une multitude de jeunesses et la manière de se définir comme jeune varie suivant les contextes.

Être jeune, c’est être responsable. Les jeunes décrivent cette notion de responsabilité de manière différente selon les contextes et les activités économiques qui les caractérisent. Lorsqu’ils évoluent dans une économie locale structurée autour d’activités intensives en énergie physique comme l’agriculture, les jeunes ont une forte propension à se définir selon la capacité à transformer leurs aptitudes physiques en ressources productives. Par conséquent, être jeune, c’est être dynamique et pouvoir contribuer au bien-être familial. Toutefois, cette définition est nuancée à Diffa où l’idée de responsabilité ne couvre pas la possibilité de prendre des décisions dans la gestion de la communauté. Être jeune dans ce terroir, c’est avoir un esprit tranquille puisqu’on a moins de responsabilités et moins de charges. On note par conséquent une forte propension des ainés à capter les opportunités au détriment des jeunes qu’ils jugent être en incapacité de discernement. En outre, la particularité du cas de Dosso est que ce sont les ainés qui perçoivent la jeunesse en lien avec la capacité d’assumer la pénibilité du travail de sorte que les jeunes qui ne sont pas dans cette logique sont qualifiés de paresseux. Cette distance de perception entre ainés et cadets est perçue aussi à Agadez où les jeunes se proclament responsables alors que les ainés ont plutôt tendance à les déresponsabiliser. Leur vision est que le développement du sens de responsabilité est dynamique et il n’appartient pas aux jeunes de l’être. Pour eux, la jeunesse c’est le temps de l’apprentissage de la responsabilité et non la responsabilité elle-même.

Dans les terroirs où la société est en capacité d’imposer son code de conduite, le jeune demeure utile et responsable dès lors qu’il s’y conforme. Ce code social structure la façon dont le jeune se construit et se socialise dans son environnement. L’exemple de Maradi est assez illustratif car les règles sociales ont su transmettre au jeune l’amour du travail qui génère chez lui, l’envie de se construire et de se réaliser. Mais dans beaucoup de cas, les institutions traditionnelles qui ont vocation à structurer le code de conduite du jeune sont en train de perdre de leur influence. Cette crise sociale conduit les jeunes à des trajectoires différentes où ceux qui arrivent à contrebalancer les règles sont perçus comme des marginaux et par conséquent considérés comme non-responsables. La rupture du contrôle social sur les jeunes conduit à de nouvelles perceptions de la jeunesse : être jeune, c’est un état d’esprit, une propension à prendre des risques, à transcender les normes et valeurs, à s’en affranchir. Mais, cette inconscience est dans bien de cas plutôt créative et porteuse d’innovations. Une société a besoin de ces marginaux qui sont la locomotive du changement. Ce comportement de défiance ou la propension à l’incivisme du jeune se justifie souvent par le fait que le transfert de relais des ainés ne se fait pas. Cette situation est principalement caractéristique des jeunes des localités où l’administration centrale est proche.

Enfin, la jeune femme vit différemment sa jeunesse par rapport au jeune homme. En effet, plus l’on avance vers les sociétés où le poids social est déterminant, plus la définition de la jeune femme est mise en relation avec les charges que lui impose la société en termes de devoirs, de responsabilités et de réputations. Ces règles sociales sont internalisées par les jeunes femmes par peur d’être stigmatisées. Il en résulte que dans beaucoup de contextes, le temps de jeunesse chez la jeune femme est comprimé ou même supprimé puisque cette dernière ne se considère plus comme jeune dès lors qu’elle est mariée ou a enfanté.

Il ressort ainsi que c’est toute la légitimité des critères habituels utilisés pour cibler les jeunes au Niger qui est remise en cause. Il y a donc la nécessité pour les politiques publiques de prendre en compte les diversités contextuelles afin d’assurer une meilleure participation des jeunes au développement. Dans les contrées où la société déresponsabilise les jeunes dans le développement local, la politique publique doit être repensée pour accompagner les jeunes à l’apprentissage de la responsabilité. Mais, là où le contrôle social est en délitement, il s’agira surtout de trouver les moyens de restaurer et transmettre les valeurs positives aux jeunes. En définitive, il est indispensable de mettre en place un programme public qui aura pour vocation l’identification des jeunes marginaux de la société et leur accompagnement afin de prôner l’inclusion dans le ciblage.