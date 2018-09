Termes de Référence: Evaluation Sectorielle Abris et Biens Non-Alimentaires Crise de déplacement de population, Région de Diffa, Niger

2. Contexte & Justification de l’Evaluation

La région de Diffa au Niger est affectée par une crise de déplacement vaste et prolongée depuis 2013. Depuis début 2018, 38 attaques de Boko Haram ont frappé cette zone, où l’on estime la présence de 129 015 personnes déplacées internes (PDI), 108 470 réfugiés et 14 820 retournés (recensement de la Direction de l'Etat Civil et des Réfugiés, DREC, juillet 2018). Des données collectées par REACH en novembre 2017 ont d’ailleurs montré qu’une grande majorité de ces déplacés avait l’intention de rester dans leur site actuel pour les mois à venir, dans un contexte caractérisé par une forte pression démographique sur les services et ressources existants. Dans un tel contexte se pose la question de la situation en termes d’abris et de BNA des populations affectées par la crise dans la région de Diffa.

Des données représentatives au niveau régional dans le domaine ABNA ont été collectées pour la dernière fois en septembre 2016. Compte tenu de l’évolution du contexte depuis 2016, ainsi que de l’insécurité prolongée entrainant des mouvements de populations réguliers, une mise à jour de la situation et des besoins des populations affectées en termes d’ABNA est indispensable pour assurer une réponse humanitaire pertinente dans ce domaine. À cette fin, REACH réalisera une évaluation en étroite collaboration avec les GTABNA de Diffa et Niamey. Cette évaluation, rendue possible grace au financement de OFDA, a pour objectif d’évaluer la situation actuelle et d’identifier les besoins existants en termes d’ABNA, d’identifier les disparités entre les différentes zones enquêtées ainsi que d’évaluer les expériences des populations affectées par la crise du lac Tchad avec les interventions humanitaires en ABNA (satisfaction, utilisation). Elle se concentrera sur une zone considérée comme touchée par la crise du lac Tchad, délimitée en prenant en compte l’ensemble des 117 sites de déplacés internes et de réfugiés répertoriées par la DREC/M-R en juillet 2018, appelés ici « sites DREC », ainsi que les villages situés dans un rayon de 5 kilomètres autour de ces premiers, appelés ici « villages non-DREC ».

3. Objectifs de la Recherche

L’objectif général de l’évaluation Abris et Biens Non-Alimentaires est de fournir une vue d’ensemble de la situation et des besoins en termes d’Abris et Biens Non-Alimentaires (ABNA) des populations affectées par la crise de déplacement dans la région de Diffa, afin d’informer la planification de la réponse humanitaire. De façon plus spécifique, il s’agit de :

Identifier la situation actuelle et les besoins en termes d’ABNA des populations affectées dans la région de Diffa. Identifier les disparités entre les différentes zones enquêtées, en termes de situation et besoins en ABNA. Evaluer les expériences des bénéficiaires des interventions en ABNA (satisfaction, utilisation).

4. Questions de Recherche

L’évaluation Abris et Biens Non-Alimentaires dans la région de Diffa s’intéressera à répondre aux questions suivantes :