Termes de Référence : Evaluation Multi-Sectorielle dans le cadre du Plan de Développement Communal (projet pilote AGORA) Commune Chetimari, Région de Diffa, Niger, juin 2018

2. Contexte & Justification de l’Evaluation

Depuis 2013, la région de Diffa, située au sud-est du Niger, est affectée par une crise de déplacement vaste touchant dix des douze communes que compte cette région. Environ 250.000 personnes déplacées vivent dans une centaine de sites de déplacement, souvent intégrées avec ou à proximité de la population hôte. Une réponse humanitaire s’est progressivement développée afin de venir en aide aux populations déplacées et hôtes affectées par la crise. Pour autant, les déplacements de population n’ont cessé notamment en raison de l’instabilité de la situation sécuritaire, avec une recrudescence des attaques au début de l’année 2018. Selon une étude menée par l’OIM en décembre 2017, une minorité des populations déplacées souhaiterait retourner dans leur lieu d’origine.

Déjà avant la crise de déplacement, la région de Diffa était caracterisée par une grande vulnérabilité de la population. L’ensemble de la population, déplacées et hôtes, font face à un taux élevé de pauvreté et un accès limité aux services de base, situation qui est exacerbée par l’impact des changements climatiques et l’insécurité. Afin de stimuler le développement et dans le cadre du processus de décentralisation au Niger, les autorités locales ont depuis plusieurs années mis en place des cadres de planification locale pour le développement. Dans la région de Diffa, il s’agit du Plan de Développement Régional 2016-2020 (PDR) ainsi que des Plans de Développement Communal (PDC) au niveau des communes. Plusieurs communes ont dans les dernières années publié des ‘versions replanifiées’ de leur PDC (PDCR). Ceci est aussi le cas pour la commune de Chétimari, qui a été selectionnée comme focus pour ce projet pilote. Chétimari dispose donc d’un PDCR pour la période 2017-2021, qui succède au PDC 2012-2016.

Le PDCR de Chétimari se veut un ‘outil d’orientation et d’investissement’, ainsi qu’un ‘document de planification opérationelle’ pour le développement. Mais cette ambition fait face à un défi important, qui est le financement des activités prioritaires identifiées dans le Plan. Comme le PDCR n’est pas accompagné d’un mécanisme de financement dédié, sa mise en œuvre dépend de la capacité des autorités locales de mobiliser les ressources nécessaires. La situation envisagée dans le Plan est donc que « Les partenaires au développement pourront s’inscrire dans le financement en fonction de leurs centres d’intérêt mais en privilégiant les priorités établies par le conseil communal. » Dans le contexte de la crise actuelle, il y a effectivement un grand nombre d’acteurs humanitaires qui interviennent dans la commune de Chétimari, l’une des communes ayant acceuili le plus grand nombre de déplacés. Leurs interventions touchent les différents secteurs prioritaires du PDCR (agriculture, élevage, eau, éducation, santé) est ont un impact sur la population hôte ainsi que sur la population déplacée. Cependant, le PDCR est peu connu par ces acteurs humanitaires et alors peu utilisé comme cadre d’orientation et de coordination. En même temps, les autorités locales ne disposent pas des informations ni des capacités dans le domaine de la gestion d’information qui sont nécessaires pour faire le suivi des interventions humanitaires et leur rapport avec les objectifs du PDCR. Ces faibles capacités sont également refletés dans le PDCR, qui a seulement partiellement intégré les nouveaux besoins et données issus du contexte de crise de déplacement.

Dans le cadre de ce projet pilote AGORA soutenu par BPRM, IMPACT vise donc à faciliter la création d’un résumé et bilan intermédiaire du PDCR et la diffusion de ce bilan (ainsi que du PDCR complèt) auprès les acteurs humanitaires, afin de soutenir et renforcer l’usage du PDCR comme cadre de planification et coordination pour le développement de la commune. En même temps, des formations seront organisées dans le cadre du projet afin de renforcer les capacités IM des autorités locales de la commune.

Le bilan intermédiaire sera en partie basé sur des données existantes qui ont été compilée par les autorités régionales et par les acteurs humanitaires. Il s’agit entre autres des données sur les interventions humanitaires réalisées depuis le début de la mise en œuvre du PDCR (MHR, OCHA) et des données les plus récentes sur les infrastructures de santé, éducation et eau. Le bilan présentera également les données collectées par REACH dans la commune de Chétimari, qui portent sur plusieurs secteurs (WASH, éducation, protection, infrastructures sociocommunautaires). Dans ce cadre, IMPACT a organisé à la fin d’avril une table ronde réunissant les autorités locales de Chétimari et les partenaires humanitaires, afin d’échanger sur les données disponibles ainsi que sur les lacunes en termes d’informations. Il a été évoqué par les participants qu’il est nécessaire de mieux comprendre la situation économique des populations hôtes et déplacées, une thématique qui dépasse la portée d’un seul cluster ou autorité et sur laquelle il a donc peu d’informations systematiques et à jour. Les participants on également souligné l’importance d’inclure la dimension environmentale dans la collecte de données, l’un des plus grand défis pour la commune de Chétimari. La replanification du PDC de Chetimari pour 2017-2021 s’est focalisée sur deux grandes thématiques, dont l’une était le changement climatique et son impact sur la mode de vie et sur les stratégies économiques de la population (l’autre thématique clé étant la sécurité). Il est donc important de mieux comprendre les pratiques actuelles de la population en termes de protection de l’environnement, sujet sur lequel peu de données systematiques sont disponibles. La dimension environmentale est aussi étroitement liée à l’accès aux ressources naturelles, ainsi qu’aux conflits socio-économiques dans la commune, deux autres dimensions qui seront couvertes par la collecte de données. Les changements climatique limitent davantage l’accès déjà limité des populations aux ressources naturelles (eau, paturages, terre agricole), une pression qui a encore augmenté avec l’arrivée d’un grand nombre de déplacés dans la commune.

L’évaluation multisectorielle présentée ici vise donc à combler ces lacunes. Les données collectées nourriront le bilan intermédiaire du PDCR en offrant un aperçu des stratégies économiques des ménages hôtes et déplacés de la commune, de leur accès aux ressources et opportunités économiques (et des éventuels conflits liés à cet accès), ainsi que des pratiques en termes de protection de l’environnement.