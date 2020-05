Termes de Référence de la Recherche : Evaluation des besoins en termes de moyens de subsistance des populations affectées par la crise du Lac Tchad dans la Région de Diffa, NER2001 Niger - mai 2020, Version 2

2. Justification

2.1. Justification

La région de Diffa connaît depuis 2013 une crise de déplacement prolongée, résultant de l’insécurité liée aux activités de groupes armés non étatiques dans la zone du Lac Tchad. Des milliers de personnes ont été contraintes de fuir depuis le Nigéria vers le Niger, ainsi qu’à l’intérieur des frontières du pays. Actuellement, on estime le nombre de déplacés dans la région à 265 617 personnes, avec 102 726 déplacés internes, 126 492 réfugiés, 34 300 retournés et 2 099 demandeurs d’asile. Les populations hôtes sont également sous pression, puisque leurs lieux d’installation deviennent régulièrement des zones de repli pour les populations déplacées. La pression démographique, sur les ressources naturelles et sur les services de base s’accroît de fait.

L’économie du pays repose largement sur l’agriculture, l’élevage, et la pêche qui représentent 39% du PIB du Niger en 2018, alors que près de 84% de la population en tirent leur subsistance. Les petits commerces et le travail journalier sont les principales activités qui complètent les moyens de subsistance issu de l’agriculture et de l’élevage dans la région de Diffa. La réalisation d’un zonage des moyens d’existence des ménages au Niger en 2011 a permis de déterminer que la région de Diffa abritait 9 zones de moyens d’existence4 (voir carte en annexe). Au nord de la région de N’Gourti se trouve notamment une étendue désertique. Plus au sud, le modèle agricole transhumant-nomade prévaut dans le centre de la région de Diffa, alors que la zone du bassin du lac Tchad (frontière Niger-Tchad-Nigéria) est organisée autour d’une articulation pêche-culture pluviale. En outre, trois bandes agricoles longes la frontière Niger-Nigéria, avec du nord au sud, une ceinture agropastorale, un espace de culture céréalière et des productions de poivrons. Les populations de l’ensemble de la région sont régulièrement confrontées à des aléas climatiques telles qu’inondations et sécheresses qui impactent leurs moyens de subsistances négativement en réduisant les récoltes et les cheptels. Les populations de la région doivent également faire face à des invasions de pestes répétées, et notamment des invasions acridiennes. Face à ces risques, les populations déplacées sont souvent très vulnérables. En effet, le déplacement a contraint une majeure partie d’entre elles à abandonner leurs moyens de subsistance habituels. Tandis que certains ménages parviennent à se reconvertir dans de nouvelles activités génératrices de revenus (AGR), d’autres sont limités par les conditions de vie sur leur nouveau site d’installation ainsi que le manque de revenu disponible pour le lancement d’une nouvelle activité. Dès lors, l’étude approfondie des conditions d’accès aux moyens d’existence dans les sites de déplacés de la région de Diffa constitue un enjeu clé pour fournir une réponse humanitaire aux plus près des besoins des populations.

Le virus COVID-19 est apparu en Chine dans la région de Wuhan en janvier 2020, et s’est rapidement répandu à l’ensemble de la planète. Depuis le 12 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré l’état de pandémie mondiale, alors que le Niger recensait son premier cas le 20 mars 2020. Depuis, la propagation du virus à l’intérieur du pays s’est accélérée, et 770 personnes sont à ce jour testées positives au COVID-19, dans l’ensemble des régions du pays (données du 06.05.2020), dont 2 dans la région de Diffa. La maladie a par ailleurs déjà causé 38 décès . L’accélération du nombre de cas recensés et la diffusion rapide du virus depuis Niamey vers les autres régions laissent prévoir l’identification prochaine de cas dans la région de Diffa. En outre, les restrictions de mouvements et la fermeture stricte des frontières du Niger décidées par les autorités gouvernementales pourraient contribuer à réduire les moyens de subsistance des populations de la région. Ainsi, l’évaluation REACH sur la faisabilité des transferts monétaires dans la région de Diffa en juin 2019 a permis d’identifier des difficultés d’approvisionnement au niveau des marchés, qui pourraient être renforcée du fait de leur dépendance pour certains produits aux importations nigérianes. Par ailleurs, des mesures telles que la restriction des déplacements et la limitation des transports publiques pourraient contraindre un pan de la population à renoncer à une partie de ses activités génératrices de revenus. Dans un contexte où la majorité des ménages de la région dépend largement de l’économie informelle, cette perte brutale d’activité ne saurait être compensée par des mécanismes de filets sociaux. Dès lors, combiné à la grande vulnérabilité des populations vivant dans la zone, l’arrivée du COVID-19 au Niger et les mesures de lutte contre sa propagation risquent de réduire la capacité des ménages de la région de Diffa à subvenir à leurs besoins de base, contribuant de fait à aggraver une crise déjà chronique.

Dans ce contexte, une évaluation de la situation actuelle et des besoins des populations en termes de moyens d’existence constitue un facteur décisif pour renforcer la résilience des populations face à l’épidémie. En outre, d’importantes lacunes d’informations existent en ce qui concerne la situation et les besoins en termes de moyens d’existence des populations, tous statuts confondus, vivant dans des sites de déplacés de la région ainsi que de leur expérience de l’assistance humanitaire. Une actualisation des informations disponibles à partir de la revue des données secondaires en lien avec la sécurité alimentaire et les moyens d’existence est donc nécessaire pour permettre d’informer les acteurs humanitaires qui participent au renforcement de la résilience des populations de la région, d’autant plus dans le contexte actuel où un risque pandémique fort existe.