Termes de Référence de la Recherche : Evaluation des besoins en termes d’eau, hygiène et assainissement liés au COVID-19 des populations affectées par la crise du Lac Tchad dans la Région de Diffa, NER2006 Niger - mai 2020, Version 2

2. Justification

2.1. Justification

La région de Diffa connaît depuis 2013 une crise de déplacement prolongée, résultant de l’insécurité liée aux activités de groupes armés non étatiques dans la zone du Lac Tchad. Des milliers de personnes ont été contraintes de fuir depuis le Nigéria vers le Niger, ainsi qu’à l’intérieur des frontières du pays. Actuellement, on estime le nombre de déplacés dans la région à 265 617 personnes, avec 102 726 déplacés internes, 126 492 réfugiés, 34 300 retournés et 2 099 demandeurs d’asile. Les populations hôtes sont également sous pression, puisque leurs lieux d’installation deviennent régulièrement des zones de repli pour les populations déplacées. La pression démographique, sur les ressources naturelles et sur les services de base s’accroît de fait.

Le virus COVID-19 est apparu en Chine dans la région de Wuhan en janvier 2020, et s’est rapidement répandu à l’ensemble de la planète. Depuis le 12 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré l’état de pandémie mondiale, alors que le Niger recensait son premier cas le 20 mars 2020. Depuis, la propagation du virus à l’intérieur du pays s’est accélérée, et 770 personnes sont à ce jour testées positives au COVID-19 dans le pays, dans l’ensemble des régions du pays (données du 06.05.2020), dont dans la région de Diffa. La maladie a par ailleurs déjà causé 38 décès2 . L’accélération du nombre de cas recensés et la diffusion rapide du virus depuis Niamey vers les autres régions laissent prévoir l’identification prochaine de cas dans la région de Diffa. Combiné à la grande vulnérabilité des populations vivant dans la zone, l’arrivée du COVID-19 dans la région de Diffa pourrait contribuer à aggraver une crise déjà chronique.

Dans ce contexte, une évaluation rapide des besoins des populations en termes d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement constitue un facteur décisif dans la lutte contre la propagation du COVID-19. L’évaluation ABNA réalisée par REACH en novembre 2019 a permis d’identifier des lacunes potentielles dans le secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (EHA) parmi les ménages enquêtés dans la région, avec notamment moins d’un savon par ménage. Ces pistes doivent être explorées plus en profondeur afin de fournir un aperçu des besoins critiques des populations en EHA. En outre, aucune évaluation approfondie des besoins en EHA n’a été réalisée dans la région depuis novembre 2018. Une actualisation des informations disponibles à ce jour identifiées comme clé dans la lutte contre la maladie est donc nécessaire pour permettre d’informer les acteurs humanitaires de l’EHA dans leur globalité, et particulièrement ceux qui participent à la réponse d’urgence face à la propagation du COVID-19. REACH Niger, en collaboration avec le Cluster WASH, prévoit donc de réaliser une collecte de données dans le but de recueillir les données aujourd’hui manquantes dans le cadre de cette réponse