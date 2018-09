Termes de Référence de la Recherche: Evaluation de la situation en termes de protection des personnes déplacées dans la région de Diffa, NER1806, Niger, août 2018 - Version 2

Identifier les besoins en termes de protection des populations déplacées (accès aux services de base, accès à l’information, incidents sécuritaires, etc.) dans la région de Diffa et leur évolution par rapport à la fin de l’année 2017

Identifier les besoins en termes de protection liés aux violences basées sur le genre et à la protection de l’enfance des populations déplacées dans la région de Diffa

Identifier les mécanismes d’adaptation et de résilience utilisés par les populations déplacées dans la région de Diffa afin de faire face aux incidents sécuritaires et aux incidents de protection, et leur évolution par rapport à la fin de l’année 2017