Termes de Référence de la Recherche: Cartographie des infrastructures socio-communautaires - Crise de déplacement de population, Région de Tillabéri, Niger NER2007 - Septembre 2020, Version 2

2. Justification

La région de Tillabéry constitue une partie de la bande frontalière avec le Burkina Faso et le Mali. Cette bande fait face depuis 2017 à une recrudescence des exactions et incursions des groupes armés non étatiques et à des conflits intercommunautaires. La situation a engendré beaucoup de déplacements de populations. Le Cluster protection avait estimé environ 84 155 personnes déplacées internes au mois de mai 2020 présentes dans région de Tillabéri.

Afin de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise humanitaire d’envergure, la communauté humanitaire fait face à un besoin croissant et constant d’information. Ce besoin d’information concerne à la fois les mouvements de populations de la zone, les infrastructures existantes sur les sites d’accueil, les besoins identifiés mais aussi les acteurs positionnés dans la région. C’est pour répondre à ces besoins que REACH réalise la cartographie des infrastructures sociocommunautaires et sa mise à jour régulière depuis 2013 dans la région de Diffa. Fort de cette expérience, l’enquête est réalisée cette année à la fois dans la région de Diffa, dans celle de Tillabéri et de Tahoua par le partenaire Association Nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime (ANTD). Les sites de la région de Tillabéri ont été identifiés par le Cluster Protection, et les données additionnelles du Rapid Response Mecanism (RRM) de Tillabéri. Dans ces sites, les infrastructures communautaires (latrines, points d’eau, centres de santé, écoles, etc.) seront identifiées, géoréférencées et cartographiées. Les infrastructures utilisées qui sont également utilisées par les déplacés internes seront recensées sur la base des déclarations des informateurs clés. De plus, les localités d’origine des déplacés seront identifiées pour chaque site d’accueil via des questionnaires avec les responsables des sites.

L’objectif de l’étude est de couvrir les localités répertoriées par la afin de créer une nouvelle base de donnés relative aux infrastructures présentes dans les sites de déplacés internes de la région de Tillabéri.. C’est dans ce cadre que cette présente collecte est programmée pour couvrir les sites répertoriés dans la dernière liste des sites de déplacés publiée par le Cluster Protection en Mai 2020, appuyé par les données du Rapid Response Mecanism (RRM) de Tillabéri.