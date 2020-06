Termes de Référence de la Recherche: Cartographie des infrastructures socio-communautaires - Crise de déplacement de population, Région de Diffa, Niger NER2007 - Juin 2020, Version 4

2. Justification

La région de Diffa au Niger est marquée par une crise de déplacement vaste et prolongée depuis 2013, à cause de la présnece du groupe armé non-étatique Boko Haram. Les incursions violentes vers le Nigéria et le Niger semblaient avoir diminuée et la situation paraissait être sur le point de se stabiliser en 2018, comme spécifié dans le rapport d’évaluation ABNA 2018 réalisé par REACH dans la région de Diffa. Pourtant, la région a été victime d’une recrudescence des incidents sécuritaires par ces mêmes groupes armés depuis 2019, aggravant la situation pour des populations déjà très vulnérables. En conséquence, le nombre de personnes déplacées a augmenté en 2020 dans la zone, et on dénombre en Avril 2020 265 617 personnes déplacées contre 260 353 en Septembre 2019, dans la région de Diffa selon la Direction régionale de l’état civil, des migrations et des réfugiés (DREC – MR).

Afin de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise humanitaire d’envergure, la communauté humanitaire fait face à un besoin croissant et constant d’information. Ce besoin d’information concerne à la fois les mouvements de populations de la zone, les infrastructures existantes sur les sites d’accueil, les besoins identifiés mais aussi les acteurs positionnés dans la région. C’est pour répondre à ces besoins que REACH réalise la cartographie des infrastructures sociocommunautaires et sa mise à jour régulière depuis 2013. Cette activité se concentrera sur des sites identifiés comme importants, notamment à partir des données partagées par la Direction Régional de l’Etat Civil, de la Migration et des Réfugiés (DREC/M-R). Dans ces sites, les infrastructures communautaires (latrines, points d’eau, centres de santé, écoles, etc.) seront identifiées, géo-référencées et cartographiées. Les infrastructures utilisées qui sont également utilisées par les déplacés internes seront recensées sur la base des déclarations des informateurs clés. De plus, les localités d’origine des déplacés seront identifiées pour chaque site d’accueil via des questionnaires avec les responsables des sites.

L’objectif de l’étude est de couvrir de manière exhaustive les localités répertoriées par la DREC/M-R afin de mettre-à-jour la base de donnés établie grâce aux cycles de cartographie des infrastructures réalisés au cours des années précédentes. C’est dans ce cadre que cette présente collecte est programmée pour couvrir l’ensemble des sites répertoriés comme important dans la dernière liste des sites de déplacés publiée par la DREC/M-R en janvier 2020.