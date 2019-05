Termes de Référence de la Recherche: Cartographie des infrastructures socio-communautaires - Crise de déplacement de population, Région de Diffa, Niger NER1903 - Mai 2019, Version 2

2. Justification

Depuis le mois d’avril 2013, le nord-est du Nigeria fait face à une escalade de violence entre les insurgés de Boko Haram et les forces gouvernementales nigérianes. Les attaques récurrentes ont déstabilisé les États déjà marginalisés et engendré d'importants déplacements de population au Nigeria et dans les pays voisins, en particulier au Niger. Le conflit s'est progressivement aggravé en février 2015 où des membres du groupe armé ont traversé la frontière pour cibler directement le Niger. Quatre ans plus tard, les incidents sécuritaires dans la région, tels que l’attaque de la ville de Diffa par les Forces de Défense et de Sécurité dans la nuit du 9 au 10 Avril 2019, indiquent une détérioration de la situation marquée par une activité continue des groupes armés et la menace de nouveaux déplacements pour les populations. Les chiffres de la DRECMR en date du 3 Avril 2019 font état de 18 480 personnes déplacées occasionnés par les attaques simultanées survenues à Ngagam, Elhadji Mainari et Boula Kiessa le 23 Mars 2019. Ces personnes déplacées se concentrent dans un certain nombre de sites dont les plus importants sont : Awaridi, Kindjandi, Boudouri, Diffa, Gorodi, Ngagam, Garin Wazam, Guidan Kaji et Damsou.

Afin de répondre de manière rapide et coordonnée à cette crise humanitaire d’envergure, la communauté humanitaire fait face à un besoin croissant et constant d’information. Ce besoin d’information concerne à la fois les mouvements de populations de la zone, les infrastructures existantes sur les sites d’accueil, les besoins identifiés mais aussi les acteurs positionnés dans la région. C’est pour répondre à ces besoins que REACH réalise la cartographie des infrastructures sociocommunautaires et sa mise à jour régulière qui a débutée en 2013. Cette activité se concentrera sur des sites identifiées comme importants, notamment à partir des données partagées par la Direction Régional de l’Etat Civil, de la Migration et des Réfugiés (DREC/M-R) (sites répertoriés comme accueillant aux moins 1 000 nouvelles personnes déplacées depuis mars 2019) et en consultation avec le UNHCR et le cluster protection. Ces sites sont au nombre de neufs (9) : Diffa ville, Awaridi, Kindjandi, Boudouri, Gorodi, Ngagam, Garin Wanzam, Guidan Kaji et Damsou.Dans ces sites, les infrastructures communautaires (latrines, points d’eau, centres de santé, écoles, etc.) seront identifiées, géo-référencées et cartographiées. De plus, les localités d’origine des déplacés seront identifiées pour chaque site d’accueil via des questionnaires avec les responsables des sites.

L’objectif de l’étude est de couvrir de manière exhaustive ces neuf (9) sites et les données ainsi analysées et présentées sous forme de fiches d’information seront mises à la disposition des acteurs humanitaires pour favoriser leur compréhension de la capacité d’accueil de ces localités. Ces informations seront notamment utilisées par les acteurs humanitaires pour établir quels sites ont une capacité d’absorption des nouveaux déplacés suffisante pour être visés en priorité dans la cadre d’intervention.