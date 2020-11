Tendances migratoires en provenance, à destination et à l'intérieur du Niger (2016—2019)

Ce rapport donne un aperçu global des flux migratoires au Niger entre 2016 et 2019, une période au cours de laquelle les flux ont évolué de manière significative. Elle explique comment différents événements et diverses évolutions ont affecté les mouvements migratoires dans le pays, et s’efforce à dresser un tableau général de la migration en provenance, à destination et à l’intérieur du Niger, montrant la complexité, le caractère multidimensionnel et la dynamique de la mobilité humaine. Les chiffres présentés dans ce rapport sont basés sur des données collectées grâce à diverses méthodologies, notamment le suivi des flux de populations, mis en place en février 2016 pour mieux apprécier les flux migratoires par voie terrestre au Niger; les registres des opérations humanitaires de sauvetage et des opérations de recherche et sauvetage qui aident directement les migrants en détresse; les convois officiels pour le retour des migrants nigériens d'Algérie; les migrants étrangers enregistrés dans les six centres de transit de l'OIM; et les migrants assistés au retour volontaire à destination et en provenance du Niger.