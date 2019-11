Tableau de bord inter-agence - Région de Maradi - Niger, 31 octobre 2019

RESUME

Après plusieurs mois d’urgences et malgré des besoins importants non couverts faute de ressources financières, la réponse humanitaire et inter-agence pour les réfugiés nigérians de Maradi s’est structurée et entre dans une phase de consolidation. En plus du monitoring de protection régulier et de la finalisation de l’enregistrement biométrique, la priorité pour les semaines à venir sera le renforcement de l’assistance humanitaire notamment abris, santé et éducation, et l’amélioration de la réponse à base communautaire dans les villages d’accueil et d’opportunités.