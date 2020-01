Tableau de bord inter-agence - Région de Maradi - Niger, 31 Décembre 2019

RÉSUMÉ

La réponse liée à l’accueil des réfugiés nigérians dans la région de Maradi est entrée dans sa phase de consolidation. L’urgence actuelle se définit sur deux principaux axes: la mise en place des mécanismes de résilience à base communautaire et l’accélération de la relocalisation de la population réfugié vers les villages d’opportunité. La réponse éducation et le développement des villages d’opportunités constituent également des activités prioritaires. L’assistance aux besoins fondamentaux des réfugiés et de la population hôte se poursuit en dépit d’une situation sécuritaire précaire dans les départements de Guidan Roumdji, de Tibiri (Maradi) et de Madarounfa. Le monitoring de protection et celui des frontières fait état de l’arrivée de nouvelles personnes fuyant des exactions au Nigéria et le déplacement de la population nigérienne vivant le long de la frontière.