Tableau de bord inter-agence - Région de Maradi - Niger, 30 novembre 2019

RESUME

La réponse liée à l’accueil des réfugiés nigérians dans la région de Maradi entre progressivement dans sa phase de consolidation. En effet, l’urgence pour le moment se définirait sur deux principaux axes: le renforcement des mécanismes communautaires de réponse et la poursuite de la relocalisation vers les villages d’opportunités. Il va sans dire que l’assistance pour les besoins fondamentaux se poursuit. Les efforts de couverture régionale malgré une situation sécuritaire précaire s’orientent et se structurent suivant une approche communautaire. Le monitoring de protection et celui des frontières fait état de l’arrivée des quelques personnes avec des besoins encore plus urgents. Enfin la réponse éducation et le développement des villages d’opportunités constituent également des activités prioritaires.