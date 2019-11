Suivi des flux de populations: Analyse d’enquêtes individuelles réalisées de juillet à septembre 2019 aux sept FMP actif au Niger - Publié en novembre 2019

INTRODUCTION :

Ce document présente une analyse de 6 455 enquêtes individuelles effectuées entre juillet et septembre 2019 auprès des populations en mouvement passées par sept points de passage (Arlit,

Dan Barto, Dan Issa, Madama, Magaria, Tahoua et Séguédine) installés de manière stratégique sur les routes migratoires passant par le Niger. Ces enquêtes font partie des activités de suivi des flux de populations mises en œuvre par l’OIM à travers la Matrice de suivi des déplacements (DTM, Displacement Tracking Matrix).

L’objectif de ces activités est de recueillir des données sur le nombre et les caractéristiques de voyageurs observés dans des zones à forte mobilité, à travers des points de passage installés dans ces zones. Les enquêtes sont menées quotidiennement auprès d’un échantillon de voyageurs qui passent par ces points.