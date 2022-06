Suivi de la situation humanitaire (HSM) Zone des trois frontières - Niger, Nord de Tahoua (mars 2022)

Contexte

Depuis le début de la crise au Mali en 2012, la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est caractérisée par un niveau élevé de violences envers les civils. La présence de groupes armés et la montée de la criminalité et des tensions intercommunautaires ont causé le déplacement d’environ 513 919 personnes (264 257 personnes déplacées internes (PDI) et 249 662 réfugiés). Le contexte sécuritaire actuel a fortement fragilisé la population locale et a provoqué des mouvements de populations importants dans toute la région (40,416 PDI et 20,628 réfugiés en mars 2022). REACH bénéficie d’un financement du Bureau d’Assistance Humanitaire (BHA) de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et réalise depuis janvier 2020 un suivi des besoins humanitaires multisectoriels. Cet aperçu de la situation présente les principaux résultats dans le nord de Tahoua, précisément dans les départements de Tillia et Tassara pour le mois de mars 2022. Selon les projections de l’Institut Nationale de la Statistique (INS), en 2022 il y a 55 000 habitants à Tillia et 35 000 à Tassara. Tous les produits d’information sont disponibles sur le Centre de ressources de REACH.

Méthodologie

La méthodologie employée pour ce suivi est celle dite de “zone de connaissance”. Cette méthodologie a pour objectif de collecter, d’analyser et de partager des informations actualisées concernant les besoins humanitaires multisectoriels dans les territoires frontaliers du Mali situés dans le nord de la région de Tahoua, y compris dans les zones difficilement accessibles. Les données ont été collectées au niveau des localités, à travers des entretiens avec des informateurs clés (IC). Ces IC ont été sélectionnés en fonction de leur connaissance récente (datant de moins d’un mois) et détaillée des localités. Les informations sont rapportées lorsqu’au moins 5 % des localités de l’unité administrative 2 (département) ont été évaluées.