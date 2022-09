Stratégie du Cluster Protection, Niger 2022 - 2023

1. Cadre stratégique au Niger pour la protection

La stratégie du cluster protection est en ligne avec la stratégie de protection de l’Equipe Humanitaire Pays de 2022 et avec le plan de réponse humanitaire de 2022 du Niger, dont 3 objectifs stratégiques sont directement liés à la protection. Elle se fonde sur l’approche basée sur les droits, l’approche communautaire et celle basée sur l’intégration de l’âge, du genre et de la diversité. Cette stratégie prend en compte les quatre domaines de responsabilité de la protection au Niger : protection de l’enfance (PE) ; violence basée sur le genre (VBG) ; lutte antimines humanitaire (LAMH) ; terres, biens et propriété (TBP).

Elle couvre en plus de Niamey, les quatre régions en crise de Diffa, Tillabéri, Maradi et Tahoua. Chaque région adoptera un plan d’action en lien avec cette stratégie. Ces plans d’actions régionaux auront pour objectif de prioriser les interventions de protection et les activités de coordination selon leurs contextes respectifs. Ceux-ci sont en lien avec les plans opérationnels et termes de référence de chaque Groupe de Travail de Protection (GTP). Un plan de travail est adopté par le cluster protection national afin de définir les priorités en termes de coordination pour soutenir la mise en œuvre de ces plans d’actions régionaux et de la stratégie nationale du cluster protection. Celuici reprend également les actions du cluster protection prévues dans le plan d’action de la stratégie de protection de l’Equipe Humanitaire Pays.

Elle va s’articuler sur :

❖ Établir des objectifs stratégiques clairs et articuler des actions conjointes via un plan de mise en œuvre pour répondre aux besoins de protection des personnes affectées par la crise ;

❖ S’assurer qu’un mécanisme de coordination des activités de protection est en place.