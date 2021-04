Stratégie du Groupe de Travail Niger Abris / Biens Non Alimentaires, 2021 – 2022

1. Introduction

Le Groupe de Travail Abris et Bien Non Alimentaires (GTABNA) est actif au Niger depuis Août 2012, soutenant le Gouvernement, les partenaires, nationaux et internationaux dans la coordination et la mise en œuvre des interventions humanitaires en matière d’abris et de bien non alimentaires (BNA) sur l’ensemble du Territoire National. Le Groupe de Travail représente le secteur abris au niveau mondial dans la coordination inter-clusters et inter-agences.

Au niveau pays s’agissant de la coordination humanitaire de manière générale, le GTABNA contribue efficacement chaque année dans le processus d’élaboration du Plan de Réponse Humanitaire (PRH) national, participe à l’élaboration d’une vision commune relative à la stratégie de réponses aux besoins des populations affectées par les différentes crises selon qu’il s’agit du contexte de catastrophe naturelle ou de conflit armé. Ce document stratégie Sectorielle s’érige en cadre stratégique de référence et d’orientation mis à la disposition de partenaires et les membres du GTABNA. Ce document stratégique définira le but, les objectifs et les options de réponse utilisées sur les abris et les biens non alimentaire, selon les différents contextes dans la réalité humanitaire au Niger. Le contexte humanitaire au Niger s’articule entre le mouvement de population provoqué par les conflits armés des GANE et la catastrophe naturelle essentiellement créer par les inondations du fleuve Niger pendant la saison de pluie entre juillet et septembre et le sinistre de population créée par la crue de cours principalement du Fleuve Niger et de la Komadougou Niobe dans la région de Diffa. Les déplacements forcés liés à l’insécurité et aux catastrophes naturelles, affectent les populations et créent de besoins humanitaires d’urgence énormes en abris d’urgence, abris transitionnels, les biens non alimentaires et dans le cas de déplacement prolongé prenant un temps considérable les renouvellements et l'entretien des abris. Les besoins en abris s’inscrivent aussi dans le contexte de soutien aux solutions durables et le relèvement vers la stabilisation.