Situation Sahel Central - Tillabéri et Tahoua, Rapport de monitoring de protection (Mars 2020)

Sommaire

I. Aperçu du contexte sécuritaire et de protection................1

II. Contexte opérationnel......................................................2

III. Points sur l’impact du COVID 19 dans la communauté/ Mesures préventives en cours......... ................3

IV. Incidents de protection dans les régions de Tillabéri et de Tahoua............................................................4

V. Mouvements de populations : ..........................................5

VI. L’accès aux besoins sociaux de base et à l’assistance humanitaire...........................................................6

VII. Quelques réponses apportées et en cours par les acteurs sectoriels...............................7

VIII. Contraintes et Défis........................................................8

VIII. Recommandations.........................................................9

I. Aperçu du contexte sécuritaire et de protection

Le contexte sécuritaire est resté très complexe et mouvementé tout au long du mois de mars avec notamment la multiplication des attaques multiformes des éléments des groupes armés non étatiques (GANE) dans les localités des communes d’Ayorou, Makalondi, Torodi, Diagourou, Gothèye et Téra, pour la région de Tillaberi, de Tillia et Takanamat pour la région de Tahoua. Les attaques successives des positions des forces de défense et sécurité (FDS) depuis le 10 décembre 2019 jusqu’au 12 mars 2020, en l’occurrence les postes d’Inates, Agando, Sinegodar, Tamou, Say, Ayorou continuent d’impacter l’environnement sécuritaire dans les régions de Tillabéri et de Tahoua.

En dépit de l’important dispositif militaire et les opérations en cours dans la région, le camp de la Garde nationale du Niger (GNN) de Tabareybarey, a été attaqué le 12 mars 2020 par les GANE venus à bord de motos. Au moins douze (12) soldats dont 10 gardes et 02 gendarmes ont été tués et plusieurs autres blessés au cours de cette nouvelle attaque dans la ville d’Ayorou.

Au cours du premier trimestre 2020, 191 incidents de protection ont été rapportés (129 pour la région de Tillaberi et 62 pour la région de Tahoua). Parmi ces incidents, on compte 34 attaques ayant fait plus de 549 victimes et plus de 3.000 personnes ont effectué des nouveaux déplacements dans les régions de Tillabéri et Tahoua avec une augmentation de 50% du nombre de personnes déplacées par rapport au mois de février 2020. Les menaces sur les leaders communautaires (conseillers municipaux, chefs traditionnels, etc.) se poursuit. En effet, au cours des trois premiers mois de 2020, les assassinats et enlèvements ciblés se sont multipliés. Au total, 19 cas d’enlèvements ciblés de plus de 50 personnes dont 15 assassinats connus ont été enregistrés de janvier à mars 2020 avec 89% des incidents rapportés dans les localités frontalières avec le Burkina Faso. Ces pertes en vie humaine continuent d’endeuiller les familles et les rendent de plus en plus vulnérables (orphelins, femmes veuves cheffes de ménages), car 90% des victimes sont des hommes chefs de ménages.

Les communes d’Ayorou, Makalondi, Torodi, Diagourou, Gothèye, Téra frontalières avec le Mali et le Burkina Faso et situées dans la zone des trois frontières (Niger- Mali-Burkina), ont été particulièrement la cible des GANE, notamment le groupe Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) et le banditisme armé au cours de ce mois de mars 2020.

Face à cette insécurité persistante dans leurs villages en plus des détonations d’armes à feu suite aux opérations militaires, les populations se retrouvent particulièrement harcelées et persécutées dans ces localités. En effet, il y a eu d’une part, les fouilles/ perquisitions effectuées par les FDS dans les ménages soupçonnés de collaboration avec les GANE et d’autre part, les menaces de représailles proférées par les GANE à l’endroit de la communauté en cas de collaboration avec les FDS. C’est ainsi que plusieurs personnes sont déplacées au cours de ce mois de mars 2020 des régions de Tillaberi et Tahoua vers des zones plus sécurisées.