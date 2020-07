Situation Sahel Central - Tillabéri et Tahoua, Rapport de monitoring de protection (juin 2020)

Sommaire

I. Evolution contexte sécuritaire ............................................1

a) Bande frontalière du Niger avec le Mali.........................2

b) Bande frontalière du Niger avec le Burkina Faso...........3

II. Incidents de protection dans les régions de Tillabéri et de

Tahoua...............................................................................3

III. Mouvement de populations..............................................7

IV. Problèmes/risques de protection et gaps multisectoriels

identifiés au cours du mois de juin 2020..........................8

V. Identification et assistance aux personnes à besoins

spécifiques (PBS)................................................................8

VI. Quelques actions et réponses apportées par les acteurs

humanitaires dans les sites d’accueil des PDI.................10

VII. Contraintes et Défis .......................................................12

VI. Défis de protection et actions de suivi............................12

I. ÉVOLUTION DU CONTEXTE SÉCURITAIRE

a) Bande frontalière du Niger avec le Mali

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois de juin 2020 est resté relativement calme mais volatile avec des poches d’insécurité persistantes dans certaines localités des bandes frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, du fait des opérations militaires, de la présence et des activités des Groupes Armés Non Étatiques (GANE). De sources sécuritaires, les opérations militaires ont fortement affaibli les GANE en moyens logistiques, humains et opérationnels. Néanmoins, l’immensité des zones frontalières et leurs configurations géographiques offrent aux GANE des espaces propices boisés de repli et accentués par la saison pluvieuse.

Dans la bande frontalière du Mali avec la région de Tahoua, le contexte sécuritaire a été très mouvementé, instable et préoccupant particulièrement dans le département de Tillia, où on remarque de plus en plus une présence active des GANE. Ces derniers ont multiplié des incursions suivies d’assassinats, d’enlèvements, de prélèvements de zakat, de vols de bétail, d’agressions physiques et de menaces de mort pour les personnes qui ne paient pas cet impôt ou celles qui collaborent avec les forces de défense et de sécurité (FDS), contraignant plusieurs ménages à se déplacer vers des localités où ils espèrent être en sécurité. À titre d’exemple, suite à l’attaque de la ZAR d’Intikane le 31 mai 2020, un important mouvement de populations constitué de réfugiés, de personnes déplacées internes (PDI) et la population hôte a été observé d’Intikane vers Télemcès entre le 1er et le 5 juin 2020.

L’intense activité des GANE qui a marqué ce mois de juin 2020 a été caractérisée aussi par des faits nouveaux tels que l’installation des postes de contrôle et de prélèvement des taxes illégales sur les véhicules de transport qui font le trajet Niger - Mali pour se rendre aux marchés hebdomadaires de Tamalat et d’Anderboukane au Mali. Ces postes de contrôle (Nord d’Abala et Agando) seraient tenus par des adolescents armés. Des informations reçues font état de ce que des adolescents armés ont été aperçus dans une colonne de motos des GANE à Agando, prenant la direction du Mali le 06 juin 2020. La présence des enfants associés aux forces et groupes armés (EAFGA) constitue un problème nouveau de protection dans la zone car ils seraient utilisés aussi dans les prélèvements forcés de la zakat auprès de la population. Ce cas de protection constitue une violation de la Résolution 1612 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui prohibe le recrutement ou l’utilisation des enfants (personnes de moins de 18 ans).

Face à cette insécurité grandissante dans la région de Tahoua, les leaders communautaires du département de Tillia ont rencontré des ex-combattants de la rébellion touareg, du 17 au 18 juin 2020 à Tillia, en vue d’échanger sur une piste de solution au niveau communautaire afin de faire face à l’insécurité dans la zone. De son côté, le Gouvernement proposerait de recruter localement 500 FDS dans le cadre de la sécurisation de la zone.

Pour la bande frontalière du Mali avec la région de Tillabéri, elle s’est beaucoup distinguée des mois passés par une baisse des attaques des positions des FDS. Cependant, les incursions des GANE dans différentes localités suivies d’exactions à l’endroit de la population civile n’ont pas cessé. En effet, des enlèvements de personnes et de véhicules, des agressions physiques, de vols de bétails et autres biens, des extorsions de biens sous couvert de la ZAKAT ont été signalés. Les départements de Banibangou et Abala ont été les plus affectés comparativement à celui d’Ayorou et Ouallam. Les marchés hebdomadaires qui constituent les lieux d’approvisionnement des populations en produits de première nécessité deviennent de plus en plus les cibles des GANE. En effet, le samedi 30 mai 2020 un commerçant a été enlevé en pleine journée au marché hebdomadaire de Tize Gorou, dans le département de Banibangou. Il convient de signaler que les cas d’enlèvements des personnes et des véhicules ont été nombreux au cours de ce mois de juin.

En effet, 11 cas d’enlèvement de personnes ont été rapportés par les points focaux, dont 9 cas pour la région de Tillabéri et 2 cas pour la région de Tahoua. Cinq (05) cas d’enlèvement de véhicules ont été aussi rapportés dont 02 dans le département de Banibangou, 02 dans le département d’Abala et 01 dans le département de Ouallam. Par ailleurs, plusieurs cas de prélèvement forcé de la zakat ont été signalés ainsi que des cas de violences physiques, de vols de bétails et de vivres, ainsi que des pillages de boutiques perpétrés par les GANE.

Cette préoccupation du Gouvernement et de la communauté humanitaire suite à la situation sécuritaire et de protection des populations éleveurs des frontalières avec le Mali, a fait l’objet d’une rencontre le 11 juin 2020 entre le Ministre délégué à l’intérieur, à la sécurité publique et aux affaires religieuses avec la présence des autorités administratives et coutumières de la région de Tillabéri. À l’issue de cette rencontre, un renforcement des patrouilles militaires a été sollicité pour couvrir la zone nord de la région de Tillabéri où les mouvements des GANE suivis d’exactions sont régulièrement signalés. Et les communautés, par la voix de leurs leaders, ont pris l’engagement de surseoir à l’élevage extensif qui amène par exemple un éleveur à aller s’installer seul dans une localité ou en brousse à la recherche du pâturage pour ses bêtes, et la transhumance transfrontalière qui expose les éleveurs à des risques énormes d’agression physique, d’enlèvement, de vol de leurs bétails, etc. Suite aux tensions entre les PDI et les propriétaires des parcelles occupées par ces dernières dans la région de Tillabéri, une première relocalisation des PDI par les autorités a eu lieu au mois de juin 2020 à Ayérou.