Situation Sahel Central - Tillabéri et Tahoua, Rapport de monitoring de protection (avril 2020)

Sommaire

I. Aperçu du contexte sécuritaire et de protection................1

II. Impacts opérations militaires sur la poplation.................2

III. Contexte opérationnel : COVID 19 et mesures préventives en cours.................................................................................3

IV. Incidents de protection dans les régions de Tillabéri et de Tahoua....................................................................................4

V. Mouvements de populations : ..........................................5

VI. Quelques réponses apportées ..........................................6

VII. Contraintes et Défis..........................................................6

VIII. Recommandations...........................................................7 I. APERÇU DU CONTEXTE SÉCURITAIRE ET DE

PROTECTION

Depuis le mois de décembre 2019, l’insécurité persiste et se dégrade aux frontières du Niger avec le Mali et le Burkina Faso. Cette situation résulte des différentes attaques des groupes armés non étatiques (GANE) contre les positions des forces de défense et sécurité (FDS) nigériennes (Agando, Inatès, Sinégodar, Ayerou) et du retrait de la position militaire de Tiloa à Mangaizé au Niger. Elle découle également du retrait des positions militaires maliennes de l’autre côté de la bande frontalière. Les attaques meurtrières sur la population civile continuent de part et d’autre des frontières communes aux deux pays notamment les attaques sur les positions des FDS à Abala (2 avril 2020) et Banibangou (5 avril 2020).

Depuis lors, en plus des forces de défense et sécurité (FDS) nigériennes, la riposte militaire s’est renforcée avec les forces internationales (G5 Sahel, Opération Barkhane, etc.), avec les bombardements aériens et les affrontements terrestres.

Dans cette lutte contre les attaques de GANE dans les régions de Tillabéri et Tahoua, les fouilles à domicile se sont multipliées au cours du mois d’avril 2020 dans le but de rechercher des armes et autres effets que détiendraient les populations nigériennes qui seraient en complicité avec ces GANE. Ces opérations étant menées afin d’établir une possible collusion avec l’extrémisme violent armé et garantir le caractère civil des zones habitées par des populations ne prenant pas part aux hostilités. Ces fouilles ont toutefois conduit à des arrestations et détentions souvent arbitraires par les FDS, ainsi qu’à des allégations de tortures, d’exécutions extrajudiciaires et d’existence de fosses communes. Ces allégations sont en cours de documentation par les structures habilitées.

Face à cette précarité sécuritaire, les populations civiles se trouvent prises en étau entre les GANE et les FDS. Malgré une accalmie relative dans certaines localités, les menaces et exactions sur les populations civiles ne font que croître. De janvier au 30 avril 2020, 266 incidents de protection ont été rapportés dans les régions de Tillabéri et Tahoua ayant fait 841 victimes dont 292 au cours du mois d’avril 2020.