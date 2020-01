Situation en Matière de Violences Sexuelles et Basées sur le Genre - Diffa, Niger, décembre 2019

Background

Depuis 2013, la région de Diffa fait face à une insécurité qui affecte continuellement les populations. Dans ce contexte d’insécurité permanente, les risques de protection sont élevés, principalement les violences basées sur le genre.

Conscient de l’aspect dévastateur de la violence basée sur le genre, le HCR Diffa ainsi que les partenaires de mise en œuvre ont mis en place des programmes de prévention et de réponse prenant en compte les besoins spécifiques des personnes survivantes. L’objectif majeur poursuivi par le HCR est de renforcer l’accès des populations y compris les survivant (e)s vers des services de prise en charge de base.

C’est dans ce cadre que le bureau de la sous délégation de l’UNHCR à Diffa en partenariat avec COOPI, CARE, DRC et la DRPE/PF a mené et supervisé des activités de prévention, de réponse des incidents de SGBV qui ont été identifiés au niveau du camp de Sayam-Forage ainsi que sur les différents sites qui sont dans les communes suivantes : Gueskerou, Diffa, Chetimari. Nguigmi, Kablewa, Goufoumaria et Maine-Soroa