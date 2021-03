RSSG Chambas condamne l'attaque terroriste de Tillabéry

Le Représentant Spécial pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel Condamne l’Attaque Terroriste Contre des Civils dans la Région de Tillabéry, dans l’Ouest du Niger

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, condamne l’attaque terroriste perpétrée par un groupe armée contre des civils le lundi 15 mars dans la région de Tillabéry, à l’ouest du Niger, et qui a fait des dizaines de morts et de blessés.

Le Représentant spécial transmet ses profondes condoléances aux familles des victimes, au peuple et au Gouvernement du Niger, et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées. Il exhorte les autorités nigériennes à prendre les mesures nécessaires pour que les responsables de cette attaque abjecte soient arrêtés et traduits en justice.

Le Représentant spécial réitère sa solidarité avec le peuple et le Gouvernement du Niger, ainsi que le soutien constant des Nations Unies au Niger et aux pays de la région pour appuyer les efforts qu’ils mènent en vue de prévenir et combattre le terrorisme et l’extrémisme violent.