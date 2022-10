Reverdir le Sahel: Comment le programme intégré de résilience du PAM génère des solutions climatiques à grande échelle (Octobre 2022)

LA CRISE CLIMATIQUE ET SES CONSÉQUENCES AU SAHEL

Les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger) sont confrontés à des défis multiples et interdépendants : les niveaux élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition, l'accès inégal aux services de base, des marchés mal intégrés, une insécurité croissante, un environnement menacé par la dégradation des sols, des sécheresses récurrentes et des précipitations irrégulières.

Le changement climatique est considéré comme un facteur aggravant majeur, qui exacerbe les chocs et facteurs de stress qui se produisent le plus souvent simultanément. Par exemple, la disponibilité de plus en plus limitée des moyens d’ existence, associée à la pression démographique, peut perturber l'équilibre fragile entre agriculteurs et éleveurs qui se partagent l'eau et les terres.

Les conséquences potentiellement dévastatrices renforcent l'urgence de s'attaquer aux causes fondamentales du changement climatique et aider les communautés à s'adapter.