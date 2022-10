République du Niger : Rapport mensuel de monitoring de protection - Maradi, septembre 2022

APERÇU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

L’environnement sécuritaire et de protection s’est davantage détérioré durant ce mois de septembre 2022. Il a en effet été marqué par une présence accrue des groupes armés non étatiques dans les localités sous monitoring. Alors qu’on s’achemine vers la fin de la campagne hivernale, propice aux incursions, les GANE ont maintenu la pression sur les départements de Guidan Roumdji et Madarounfa. Ainsi, 34 incursions ont été enregistrées dans ces deux départements, sur la période couvrant ce rapport. Les communes de Gabi, Tibiri et Guidan Sori ont payé le plus lourd tribut.

A la fin de ce troisième trimestre, le nombre d’incursions (88) a quasiment doublé le total des deux premiers trimestres (46) de l’année 2022. L’ampleur des violations des droits humains perpétrées est révélatrice de la montée en puissance des GANE en territoire nigérien. A titre illustratif, 52 personnes ont été victimes d’enlèvement desquelles 21 ont été libérées contre une rançon totale de 18.530.000 FCFA. Le nombre de personnes enlevées à l’échelle de ce troisième trimestre s’élève à 106 contre 52 pour les deux premiers trimestres cumulés. Cette persistance des incursions armées ravive la psychose dans les villages et affecte le bienêtre des populations civiles.

En lien avec la psychose et l’inquiétude qui gagnent les populations, plusieurs ménages continuent d’effectuer des mouvements pendulaires nocturnes vers des zones plus sures afin de se mettre à l’abri d’éventuelles exactions des groupes armés. Cette situation impacte négativement l’économie des ménages et affaibli la capacité de résilience des populations face aux crises. La nécessité de relocaliser les réfugiés vers les villages d’opportunités devient de plus en plus impérieuse pour éviter un second choc et assurer à ces derniers la protection requise, conformément aux normes internationales.

Dans un autre chapitre, notons que les assistances multisectorielles dans les villages d’accueil et d’opportunités ont apporté un coup de soulagement aux personnes en déplacements forcées et aux populations hôtes. Toutefois, il sied de mentionner que la non prise en compte de plusieurs ménages réfugiés sur la liste des bénéficiaires de la distribution du cash transfert mensuel du PAM et le retard enregistré dans la délivrance de l’assistance ont entrainé l’émergence de certains comportements à risque (mendicité, utilisation excessive des enfants dans la recherche des moyens de subsistance, etc.) ou tendant à compromettre la coexistence pacifique entre réfugiés et populations hôtes (contraction par les réfugiés des dettes non remboursées, cueillette des produits de culture dans les champs, sans y être autorisés, etc.).

Par ailleurs, la campagne hivernale, au-delà de son caractère prometteur sur le plan agricole, continue d’occasionner des dégâts tant humains que matériels dans les villages d’accueil. L’on a noté au cours de ce mois 16 personnes victimes d’effondrement de maisons (01 cas de décès et 15 cas de blessures) et 03 autres victimes de noyade dans des mares saisonnières, dans les communes de Tibiri, Guidan Roumdji, Guidan Sori et Gabi. Une assistance humanitaire est nécessaire pour aider les populations à faire face à cette nouvelle donne qui vient se superposer aux crises sécuritaires et alimentaires.