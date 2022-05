Renforcer la résilience des ménages agropasteurs vulnérables victimes de la pandémie de covid-19 et autres aléas (OSRO/NER/006/BEL)

«Renforcer la résilience des ménages agropasteurs vulnérables victimes de la pandémie de covid-19 et autres aléas (changement climatique, crise sécuritaire et risques d’invasion du criquet pèlerin)»

Code du projet: OSRO/NER/006/BEL

Donateur: Royaume de Belgique, à travers le Fonds spécial pour les activités d’urgence et de relèvement

Contribution: 500 000 USD

Date du projet: 01/11/2020 – 31/10/2021

Régions ciblées: Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéri et Zinder

Objective: Améliorer la résilience économique et alimentaire des communautés exposées aux risques nutritionnels.

Key partners: Ministère de l’agriculture et de l’élevage et organisations non gouvernementales nationales.

Beneficiaries reached: 19 586 ménages.