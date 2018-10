Renforcer la connaissance et les pratiques dans les secteurs de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement au Niger

Grâce au soutien de l’UNICEF, REACH, en collaboration avec ACTED, apporte un soutien technique aux acteurs humanitaires et étatiques et renforce leurs connaissances en développant des activités dans les secteurs de l’éducation et de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA) dans la région de Diffa.

Pour des acteurs humanitaires informés par des données fiables

REACH, en collaboration avec le Cluster WASH du Niger, a mené une évaluation sur pratiques de gestion de l’eau et d’hygiène des populations de la région de Diffa en septembre 2017. Cette évaluation a permis de combler le manque d’informations des acteurs humanitaires sur l’étendue des besoins en eau, hygiène et assainissement dans la région de Diffa. Pour cela, près de 3 000 ménages, issus des communautés hôtes et déplacées ont été interrogés.

Les interviews s’articulaient autour de quatre grandes thématiques : l’accès à l’eau, l’assainissement, l’hygiène corporelle, et les maladies hydriques et leurs vecteurs de transmission. Cette évaluation a montré des résultats faibles pour l’ensemble des indicateurs mesurés, ainsi que des conditions moins préoccupantes dans les sites de déplacés que les villages sans populations déplacées.

Des groupes de travail humanitaires et institutions étatiques renforcées dans les secteurs de l’EHA et de l’Education à Niamey et Diffa

Au total, près de 40 organisations non-gouvernementales internationales et nationales et institutions étatiques ont bénéficié de l’appui de REACH. Celles-ci ont reçu des formations en gestion de l’information et des formations sur l’utilisation de logiciels utiles pour gérer des bases de données, comme Excel ou Kobo. REACH a aussi soutenu les formations en Système d’Information Géographique dispensées par un groupe de travail à Diffa. REACH renforce aussi la connaissance, l’utilisation et la contribution à leurs outils de gestion des données des partenaires des groupes de travail et clusters EHA et Education à Diffa. Enfin, REACH apporte un soutien particulier à la Direction Régionale de l’Education Primaire, de façon continue et personnalisée, par la présence du Responsable Gestion de l’Information trois jours par semaine.

Des cartographies des infrastructures scolaires dans la région de Diffa en prévision !

Toujours pour mieux informer et mieux orienter les institutions étatiques et les acteurs humanitaires, REACH, en collaboration avec le groupe de travail concentré sur l’éducation et la Direction Régionale de l’Education Primaire, a décidé de mener une cartographie exhaustive des infrastructures et de l’équipement scolaires des 191 écoles d’urgence de la région de Diffa, afin d’identifier leur fonctionnalité, leur état et leurs besoins, ainsi que de mettre à jour différentes bases de données de la Direction Régionale de l’Education Primaire en termes d’effectifs. En plus de fournir un premier aperçu exhaustif, le but est aussi que la Direction s’approprie la méthodologie et les outils utilisés pour cette cartographie afin de la mettre à jour de manière régulière.

REACH est une initiative conjointe de deux organisations non-gouvernementales internationales, ACTED et IMPACT Initiatives, et du Programme Opérationnel des Nations Unies pour les Applications Satellitaires (UNOSAT). REACH a été créée en 2010 afin de développer des outils et des produits d’information qui contribuent à renforcer les capacités des acteurs et de faciliter la prise de décisions dans des contextes d’urgence, de relèvement et de développement.