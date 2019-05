Renforcement des capacités des structures communautaires de protection - Départements frontaliers avec le Burkina-Faso (Torodi, Tera, Bankilare) (Du 12 au 20 avril 2019)

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet monitoring de protection et, pour faire face aux défis actuels dans un contexte d’insécurité dans la zone, 38 nouveaux points focaux ont été mis en place et trois (3) sessions de formation de renforcement des capacités ont été organisées (à Téra, Torodi et Makolondi).

Ont pris part à ces formations, les anciens et nouveaux points focaux, les informateurs clés, les autorités départementales, les FDS et les leaders communautaires de Makalondi, Téra et Torodi :

L’objectif général de ces formations est de renforcer les capacités des acteurs de monitoring dans cette zone afin de les permettre de remplir convenablement leurs rôles dans un contexte sécuritaire dégradant dans cette zone frontalière avec le Burkina-Faso.

De façon spécifique les thématiques abordées sont :