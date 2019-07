Relations UE-Niger, Juillet 2019

RELATIONS POLITIQUES

L’Union européenne est l’un des principaux partenaires du Niger. Ensemble avec ses Etats membres l’Union européenne entretient avec le Niger un dialogue politique régulier afin de promouvoir la démocratie, l’état de droit et le respect des libertés et des droits civils. L’Union européenne déploie au Niger une approche intégrée visant à renforcer la sécurité et la stabilité et à promouvoir le développement sur le long terme.

Le Niger et l’Union européenne entretiennent une coopération étroite en matière de migration et le Niger a pris des mesures importantes pour créer un cadre politique garantissant les droits des migrants en s’attaquant aux problèmes posés par la migration irrégulière. S’agissant plus particulièrement du défi de la migration irrégulière, l’Union européenne a promu une approche globale et intégrée, qui fonctionne à la fois de manière pratique avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que le mécanisme de transit pour évacuation (ETM), qui soutient les migrants éligibles pour le rapatriement. Cela a été fait notamment par le fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique (FFUE), qui, par le biais d’une série de programmes et de projets, cible les facteurs de la migration, ses impacts et ses conséquences.

PAIX ET SECURITE

L’impact de l’instabilité régionale est un sujet de préoccupation majeur tant pour le Niger que pour l’Union européenne. Le Niger est bénéficiaire d’un soutien de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, notamment par la mission EUCAP Sahel Niger, qui fournit aux forces de sécurité nigériennes des formations et des conseils d’experts, notamment en matière de droits de l’homme.

EUCAP Sahel Niger est une mission civile de renforcement des capacités soutenant les Forces de Sécurité Intérieure nigériennes (Police, Gendarmerie, Garde Nationale) afin de renforcer les capacités nigériennes de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et les migrations irrégulières, par le conseil, la formation et la fourniture d’équipement. La mission a établi un bureau régional à Agadez, avec une présence permanente depuis avril 2016. Elle apporte son soutien à la présidence nigérienne du G5, en particulier sur l’opérationnalisation de la composante police de la Force Conjointe du G5 Sahel. Son mandat continue jusqu’au 30 Septembre 2020.

L’Union Européenne accorde une attention particulière aux zones les plus instables, avec pour objectif d’apporter une réponse intégrée, rapide et flexible dans ces zones, en accompagnant les efforts sécuritaires (notamment de la Force conjointe) avec des actions de développement au bénéfice direct des populations et pour favoriser le retour/maintien de l’Etat dans ces régions.