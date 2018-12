Rapport thématique de monitoring de protection, novembre 2018 - Impacts des incidents de protection sur la vie quotidienne des PDI: Région de Tillaberi - Niger

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La situation sécuritaire reste toujours préoccupante et imprévisible dans la région de Tillabéri au cours du mois de novembre, fortement influencée par l’insécurité dans les pays voisins du Niger dont le Burkina Faso et le Mali. De source sécuritaire, on constate une extension des menaces sécuritaires dans les zones de Téra, Gotheye, Torodi et Tamou (Say). Les manœuvres militaires se poursuivent sur les frontières avec le Mali et le Burkina Faso en vue de réduire les capacités des groupes armés non étatiques, dans le même sillage des dispositions sécuritaires, l’Etat nigérien a décidé d’élargir l’état d’urgence dans trois (3) autres départements (Say, Torodi et Téra) de la région de Tillabéri à partir du 30 Novembre 2018. Ce qui implique des conséquences collatérales sur des mouvements de populations avec un accroissement des besoins. Ainsi, au 30 novembre, on compte 51,848 PDI dans les régions de Tillabéri et Tahoua.

Suite à la menace sécuritaire, l’accès humanitaire est particulièrement difficile sur l’axe Inatès-Ayorou, mais reste possible grâce aux opérations de sécurisation des zones (corridor) en cours. Les incidents de protection signalés par les points focaux sont entre autres, les incursions des éléments des groupes armés non étatiques commettant à leur passage les attaques sur la population civile, des assassinats/meurtres, des enlèvements, des vols, pillages et extorsions de biens, des incendies des écoles, des agressions physiques, etc. En plus de ces incidents, les conflits inter et intracommunautaires persistent dans les communautés du Niger et du nord Mali occasionnant plusieurs assassinats, règlements de compte, psychose et peur permanente des actes de représailles.

Il y a lieu aussi, de souligner une présence ponctuelle d’individus armés venant du Mali dans le nord des départements d’Ayorou, de Banibangou et de Ouallam, lesquels profitent des zones non couvertes par les patrouilles des FDS pour commettre des exactions de part et d’autre de la frontière et intimider la population.

La circulation des personnes et des biens reste préoccupante dans les communes d’Anzourou, d’Inates, d’Abala et d’Ayorou. Les communautés ont peur de se déplacer par crainte d’être attaquées par les hommes armés non étatique qui circulent dans toute la région. En effet le vol de bétail, les attaques des usagers de la route et des marchés hebdomadaires par les hommes armés non étatiques se multiplient dans cette zone. Ceci limite l’accès aux pâturages et la fréquentation des marchés hebdomadqires dans plusieurs localités. L’insuffisance des patrouilles des FDS et leur faible intervention suite aux incidents a réduit la confiance des populations et la collaboration avec les populations civiles. Toutes ces situations liées à l’insécurité multiforme ont des conséquences directes et palpables sur les conditions de vie des populations, notamment sur le plan économique, social, psychologique et sur l’intégrité physique.

Ce rapport d’analyse a pour but de faire ressortir un aperçu des conséquences des incidents de protection et des mouvements de population partagés par le cluster protection de janvier à novembre 2018 sur la vie quotidienne des PDI ainsi que sur la communauté hôte. Cette analyse permettra de mieux cerner l’impact de la situation d’insécurité actuelle dans les localités d’accueil des PDI afin d’orienter les activités de protection et autres reponses humanitaires dans la région de Tillaberi.

II. METHOLOLOGIE DE LA COLLECTE DES INFORMATIONS

Ce rapport thématique analyse les informations recueillies auprès des populations déplacées et hôtes par les agents de protection et les points focaux à travers 78 discussions de groupe avec les leaders communautaires, les femmes, les hommes et les enfants (12 à 18 ans) tout au long du mois de novembre dans les localités d’accueil des PDI de la région de Tillabéri (commune d’Inates et d’Abala) et de Tahoua (Assagueyguey et Agando).

Au total 902 personnes ont participé aux groupes de discussions dont 624 personnes déplacées internes (soit 69%) et 278 personnes de la population hôte (31%) ; 102 leaders communautaires et chefs de tribus ; 235 hommes ; 215 enfants agés de 12 à 18 ans et 350 femmes dont 168 femmes cheffes de ménages avec enfants en charge, 62 veuves suite aux conflits, 45 femmes allaitantes et 28 femmes enceintes.