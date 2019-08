Rapport semestriel du monitoring protection region de Diffa (Janvier - Juin 2019)

RESUME

Durant le premier semestre de l’année, la situation sécuritaire dans la région de Diffa est restée imprévisible et volatile. Elle a été marquée par la poursuite des attaques des membres des GANE dans plusieurs villages et la reprise des explosions (Engins Explosifs Improvisés). Ces incursions ont entraîné un important mouvement de population de Mars à Avril 2019. Par ailleurs, l’on a observé une recrudescence des incendies criminels et accidentels dans les villes, villages et sur les sites, tandis que les enlèvements et les coups et blessures continuent d’être enregistrés. Ces incursions ont également occasionné des pillages, des extorsions de biens et d’autres atteintes et abus aux droits humains.

Enfn, les tensions entre les factions rivales du groupe armé non étatique (GANE) restent ouvertes et grandes pour le contrôle des territoires du bassin du lac Tchad.

CONTEXTE OPERATIONNEL

Le contexte opérationnel est marqué par :