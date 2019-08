Rapport mensuel de monitoring protection region de Diffa, juin 2019

I- APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire de la région de Diffa est restée imprévisible et volatile :

En effet, les enlèvements, assassinats, tentatives de déstabilisation orchestrées par les éléments des GANE, mais également les conflits entre agriculteurs (Kanouris) et éleveurs (Peuhls), qui tendent à se généraliser sur toute l’étendue de la région ont émaillé la période sous- revue.

Par ailleurs, les Forces Multinationales Mixtes (FMM) poursuivent le ratissage dans les îles du Lac avec pour corollaire les mouvements incessants des éléments des GANE entre le Niger et le Nigeria.

L’intensification des actions militaires aussi bien au Niger qu’au Nigeria et la montée des eaux de la Komadougou qui occasionnent une réduction de la mobilité des éléments des GANE laissent craindre des combats ouverts, soit entre les GANE et les FDS, soit entre factions opposées des GANE. Dans cette hypothèse, le climat d’insécurité et la psychose pourraient s’accroitre au sein des populations civiles. Il est important de noter que la communauté humanitaire a enregistré un premier décès depuis le déclenchement de cette crise.

L’installation progressive de la saison hivernale augure déjà des inondations comme celles signalées dans le département de Bosso, précisément à Toumour et environs qui sont de nature à contribuer aux mouvements de population mais également à réduire les activités des humanitaires du fait de l’impraticabilité des voies d’accès.

II- CONTEXTE OPERATIONNEL

Le contexte opérationnel est marqué par :