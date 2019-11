Rapport mensuel de monitoring protection region de Diffa, juillet 2019

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire de la région de Diffa est demeurée imprévisible et volatile : les enlèvements avec demande de rançon, les assassinats, les extorsions de fonds, les conflits intra/intercommunautaires, les incursions répétées des éléments du GANE, continuent de se perpétrer.

Les enlèvements, jusque-là commis dans les villages et sites non protégés, s’étendent progressivement à la ville de N’Guigmi malgré la forte présence militaire. Ce qui amplifie la psychose de la population civile et semble accréditer la thèse de la menace d’enlèvement d’acteurs humanitaires dans la ville de N’Guigmi datant du mois de juin dernier.

Malgré la crue de la Komadougou et l’installation de l’hivernage, qui étaient des barrières naturelles entre le GANE et les populations civiles, les exactions sur la population ne baissent pas, entrainant ainsi la persistance des mouvements de populations.

II. CONTEXTE OPERATIONNEL

Le contexte opérationnel, durant le mois sous revue, est marqué par :