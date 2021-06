Rapport mensuel de monitoring de protection - Tahoua - Tillabéri | Mai 2021

Environement sécuritaire et protection dans la bande des trois frontières

1. Bande frontalière avec le Mali

Dans la bande frontalière avec le Mali, la situation sécuritaire est restée instable et s’est dégradée dans certains départements suites aux incursions répétitifs des éléments des Groupes Armés Non Étatiques (GANE) ou plusieurs violations ont été répertoriées dont un nombre important d’incidents de protection a été rapporté ce qui a provoqué de nombreux mouvements de la population au courant du mois de mai 2021.

Au niveau de la région de Tillabéri, les données collectées par le monitoring de protection mentionnent un déplacement des populations des communes d’Anzourou et Dessa. En effet, à partir du 13 mai, les GANE ont effectué des incursions suivies de menaces, d’extorsion de bétail, d’incendie volontaire de greniers dans les villages Zibanes, Molia, Gadabo, Sangara, Danala, Gaygorou, Dassa etc. Cette situation a conduit aux mouvements massifs de populations de ces villages vers Tillabéri (chef-lieu), Namari Goungou, et Sakoira. Dans d’autres départements comme Banibangou, Fillingué, Abala et Ouallam, Il a été constaté une multiplication des incursions des GANE dans les localités et sur les axes menant vers les marchés hebdomadaires. La plupart des incusions ont été systématiquement suivies de violations des droits. L’accès aux marchés hebdomadaires, lieu d’échanges et d’approvisionnement en produit de première nécessité pour les communautés, devient de plus en plus difficile à cause de l’insécurité liés à la présence des GANE sur les différentes voies menant audits marchés hebdomadaires.

Au niveau de la région de Tahoua, le contexte sécuritaire et de protection a été caractérisé par une multiplication des incursions des GANE particulièrement dans le département de Tillia ou des cas d’assassinats, d’agressions physiques, d’enlèvement des personnes, de vols de bétails et d’extorsions de biens sous couverts de dîme ont été partagées. Mais aussi, les populations civiles ont été victime des exactions commis par les groupes d’autodéfense.

Cependant, dans les départements de Tassara, Bagaroua et Tahoua, une accalmie relative a été constatée, même si la présence des éléments des GANE a été signalée dans certaines localités du ressort de ces trois départements avec quelques violations du droit à la propriété à travers les vols et les prélèvements forcés de dîme particulièrement dans la commune rurale de Takanamatt située dans le département de Tahoua.