Rapport mensuel de monitoring de protection - Tahoua - Tillabéri | Avril 2021

I. Environement sécuritaire et protection dans la bande des trois frontières

Bande frontalière avec le Mali

Le contexte sécuritaire et de protection du mois d’avril 2021 a été relativement calme dans les départements de Ouallam, Ayorou et Filingué. En revanche, il est resté instable et imprévisible dans les départements de Banibangou, Tillabéri et Abala ou des incursions récurrentes des groupes armés non étatiques (GANE) ont été régulièrement signalées. Cette situation compromet sérieusement la libre circulation des personnes et des biens et constitue un véritable frein aux opportunités économiques dans la zone nord et nord-ouest des départements d’Abala, Tillabéri et Banibangou. En effet, les prélèvements forcés de la zakat, les incendies des greniers de céréales et le vol des bétails à grande échelle ont mis à terre l’économie de la zone, laissant ainsi les communautés dans la psychose et la peur des lendemains incertains, sans oublier l’insécurité alimentaire inévitable.

Aujourd’hui, rares sont les véhicules de transport qui osent relier les différentes localités du nord d’Abala et de Banibangou aux grands centres où se tiennent des grandes foires hebdomadaires comme au chef-lieu du département de Banibangou ou Anderboukane au Mali. Même sur des charrettes, les populations sont victimes d’attaques. Cette situation rend pratiquement impossible tout approvisionnement en produits de première nécessité, indispensables à la survie des populations.

Dans la région de Tahoua, le contexte sécuritaire et de protection a été caractérisé par une accalmie relative dans les départements de Tassara et Bagaroua.

Cependant dans la partie nord et nord-ouest des départements de Tillia et Tahoua (communes rurales de Takanamatt et de Tebaram), plusieurs incursions des GANE suivies de violations des droits des personnes ont été signalées. Aussi, il a été rapporté que la création des groupes d’autodéfense prend de plus en plus de l’ampleur dans cette zone. Cette situation aurait poussé une communauté vivant dans la partie nord de la commune rurale de Takanamatt (dans le département de Tahoua) à migrer vers la partie ouest par peur de représailles des membres d’une communauté. À Tassara une communauté aurait quant à elles migré vers Tchintabaraden. Ainsi, de plus en plus que la joie de vivre en symbiose entre les différentes communautés dans les départements de Tillia, Tassara,

Tchintabaraden et Tahoua fait place à la méfiance, à la haine ethnique et à une volonté de vengeance entre les communautés.