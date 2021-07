Rapport Mensuel de monitoring de Protection - Région de Maradi | Juin 2021

I. ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

L’environnement de protection reste marqué par des actions visibles des groupes armés non étatiques (GANE) dans les départements de Guidan Roumdji et Madarounfa. En effet, 21 incursions des GANE ont été enregistrées dans les zones sous monitoring, en cette fin du second trimestre de l’année 2021 et ce chiffre est en baisse, comparativement à la fin du premier trimestre. Cette tendance à la baisse pourrait s’expliquer par les actions réussies des forces de défense et de sécurité (FDS) en patrouille continue, le long de la bande frontalière avec le Nigéria et les revers essuyés par les GANE, à la suite des accrochages avec les FDS. A titre illustratif, plusieurs éléments supposés membres des GANE ont été appréhendés et mis aux arrêts par les FDS nigériennes en patrouille au niveau des villages frontaliers du département de Madarounfa. Néanmoins, les exactions des GANE à l’encontre des populations civiles ont eu pour conséquence des atteintes aux droits à la propriété, à la liberté de mouvement, à l’intégrité physique et à la vie ainsi que des déplacements forcés de populations.

D’aucuns estiment que la saison hivernale qui rime avec la dégradation des pistes inter villages, a contribué au ralentissement des FDS dans la riposte. A contrario, les actions des GANE se sont accentuées, en particulier dans les communes de Gabi Safo et Tibiri. Profitant de cette même situation, ils ont étendu leur champ d’action à travers des embuscades et des attaques de jours dans les champs. Dans ce contexte, la campagne agricole s’annonce problématique en raison de l’incertitude sécuritaire et la psychose qui gagne du terrain dans les rangs de la population civile. Par ailleurs, l’effondrement de certaines maisons suite aux premières pluies dans la commune de Dan Issa, tout comme les prévisions météorologiques (qui annoncent des pluies abondantes avec des éventuelles inondations) augurent d’une situation humanitaire pour le moins préoccupante dans la région de Maradi.