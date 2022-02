Rapport Mensuel de monitoring de Protection - Région de Maradi | Décembre 2021

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

En cette fin d’année 2021, le contexte sécuritaire et de protection reste préoccupant dans la bande sud-ouest de la région de Maradi, couverte par les activités de monitoring. En effet, l’activisme des groupes armés non étatiques (GANE) observé depuis plusieurs mois, s’est conforté au cours de ce dernier mois de l’année, au travers de multiples incursions dans les villages et hameaux frontaliers, se soldant par plusieurs violations des droits humains. Au titre des violations des droits humains attribuées aux GANE, la période sous revue a été impactée par la privation des droits à la propriété, à la liberté de mouvement, à l’intégrité physique et à la vie. Au total, 10 incursions ont été rapportées.

Les violations qui en ont découlées à l’image de l’enlèvement de 04 civils lors de l’incursion du 07 décembre dans le village de Namadjé (commune de Safo) ou encore les blessures par balles de cinq (05) personnes à la même date, au cours d’une incursion à Garantchi Bakoye (commune de Gabi), sont symptomatiques de la forte capacité de nuisance des GANE ; malgré le maintien du dispositif sécuritaire connu de la zone à savoir, les patrouilles départementales, l’opération militaire ‘’Faraoutar Bouchia’’ ainsi que le contrôle et la sécurisation frontalière effectuée par la Compagnie Mobile de Contrôle Frontalier (CMCF).

En outre, du côté du Nigéria, la situation sécuritaire ne semble pas s’améliorer. En effet, il a été rapporté durant ce mois des exactions des GANE dans plusieurs villages des Etats fédérés de Katsina, Sokoto et Zamfara, au Nigéria. Plusieurs violations auraient été commises ; entrainant ainsi des mouvements de populations vers les villages des départements de Guidan Roumdji et Madarounfa. Dans ces zones d’accueil, l’environnement de protection reste marqué par la psychose dans plusieurs villages, en raison de la crainte d’attaques des GANE. Du reste, la précarité persiste, en particulier dans les ménages des réfugiés et personnes déplacées internes (PDI) qui font face à un problème d’assistance alimentaire depuis plusieurs mois.

Les travaux champêtres contre rémunération qui permettaient à beaucoup de subvenir tant bien que mal aux besoins de leurs ménages, se font de plus en plus rares, en cette fin des récoltes. Dans ce contexte, le phénomène de la mendicité déjà répandu, risque de s’amplifier avec tous les risques de protection subséquents sur les femmes et les enfants qui en sont les acteurs majeurs. Cependant, des progrès notables sont constatés, avec l’accord de principe des autorités administratives de la région pour une reprise de l’assistance aux réfugiés enregistrés sur le territoire de la région.