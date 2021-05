Rapport Mensuel de monitoring de Protection - Région de Maradi | Avril 2021

I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection

La situation sécuritaire durant le mois d’Avril 2021, dans la région de Maradi, a été caractérisée par une persistance de l’activisme des groupes armés non étatiques (GANEs). Le mois en examen a été marqué par 25 incursions des GANEs, légèrement en baisse par rapport au mois de Mars qui a totalisé 30 incursions. En effet, les deux premières semaines du mois ont été plus mouvementées, avec 16 incursions enregistrées. Le département de Madarounfa, à travers les communes de Gabi, Safo, Sarkin Yamma, et Dan Issa, a payé un lourd tribut. Plusieurs violations y ont été commises, allant des vols de bétail aux assassinats/meurtres et enlèvements. Le département de Guidan Roumdji a été également impacté, à travers les communes de Tibiri et celle de Guidan Roumdji qui connait un répit depuis un certain temps.

Ces incursions à répétition dans les villages Nigériens, affectent l’environnement de protection des civils. Les déplacements internes de populations observés au cours de ce mois, témoignent de cette fragilité de la sécurité dans certaines parties de la région. A titre illustratif, ce mois a enregistré 246 ménages de 1882 personnes en situation de déplacement interne. De même, les mouvements pendulaires « retour au Niger », les « retournés du Nigéria » ainsi que les nouveaux arrivants enregistrés, renseignent bien sur le niveau de dégradation du contexte sécuritaire dans certaines parties du Nigéria. Ces différents mouvements et plus globalement la situation du Nigéria, a également des répercussions directes sur l’environnement de protection des populations Nigériennes, à travers entre autres l’afflux de populations vers les villages frontaliers.

En lien avec les réfugiés Nigérians, il convient de noter la poursuite des opérations de relocalisation et d’enregistrement biométrique de ces derniers, suivies de la délivrance de l’attestation de réfugié qui marque la volonté de l’Etat du Niger et du HCR à garantir un environnement de protection favorable aux réfugiés. Dans la même perspective, les activités de réponse, quoiqu’insuffisants, se poursuivent par les différents partenaires dans les villages d’accueil et d’opportunités.