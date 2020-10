Rapport mensuel de monitoring de protection - Région de Diffa, Région de Diffa (Communes Diffa, N’Guigmi, Bosso, Toumour, Kablewa et Guèskérou) | Septembre 2020

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

Au cours du mois de septembre 2020, la situation sécuritaire de la région de Diffa est restée volatile et imprévisible. Les incidents de protection ont continué à se perpétrer sur fond d’activisme des Groupes Armés Non Etatiques (GANE). La situation sécuritaire impacte négativement la situation humanitaire, marquée par les mouvements de population et une faible assistance humanitaire. Les violations flagrantes des droits de la personne humaine se sont manifestées par les incursions suivies d’assassinats, enlèvements et exactions diverses. La destruction des biens tant par les GANE que les Forces de Sécurité et Défense (FDS) plonge davantage les communautés, déjà affaiblies, dans un état de dénuement total, aggravé par la psychose née des incidents de protection. L’enlèvement, au début du mois, de sept (07) personnes (2 femmes et 5 hommes) à Madou Kaouri, dans la commune de Diffa en est une parfaite illustration.

La détérioration continue de la situation sécuritaire dans le département de N’Guigmi s’est traduite par plusieurs incidents de protection d’envergure, notamment du côté Est. C’est ainsi que trois (03) réfugiés ont été tués à Dewa par des éléments d’un GANE. A Aleiri, non loin de Blabrine, c’est une communauté qui a repoussé une incursion d’un GANE.

L’interposition de l’armée tchadienne qui s’en est suivie a permis de tuer six (6) éléments et d’en arrêter quatre (4). Les armes continuent de circuler à N’Guigmi dans un contexte où les communautés tendent à organiser leur propre sécurité. C’est ce qui ressort de l’incident de tirs du 21 septembre, lors duquel un civil a voulu se protéger contre l’intrusion de trois (03) personnes dans son domicile. La cohésion sociale est encore mise à mal. En atteste une bagarre autour d’un point d’eau, sur le site de Djori Koulo et à l’issue de laquelle un garçon a été grièvement blessé au bras. Sur le même site, c’est un jeune de 20 ans qui a été victime de coups et blessures volontaires de la part d’un groupe de jeunes. L’environnement sécuritaire et de protection de la région de Diffa est encore marqué par la persistance des engins explosifs improvisés (EEI) : dans la soirée du 18 septembre 2020, un véhicule des FDS en patrouille a sauté sur un EEI au Nord de la ville de Bosso. Le bilan fait état d’un (01) mort et deux (02) blessés évacués à Diffa.

La situation sécuritaire de la région de Diffa est des plus incertaines alors que l’on amorce le dernier trimestre de l’année, ce qui entraine la dégradation de la situation humanitaire.

En ce sens, les mouvements de populations se poursuivent, quoiqu’en baisse par rapport au mois précédent. Pour la période sous- revue, ce sont 560 ménages de 3,216 personnes qui ont fait mouvement vers Diffa (Djori Koulo, Ari Guirguidi), en provenance de N’Guigmi, Kablewa, Garin Wanzam, Dewa fidé, Bla Kessa, Massa et Waragou. En lien avec la saison des pluies, les fortes précipitations qu’a connues la région de Diffa ont occasionné des effondrements de maison ayant affecté 460 ménages de 2,800 personnes.