Rapport mensuel de monitoring de protection - Région de Diffa (Région de Diffa (Communes Diffa, N’Guigmi, Bosso, Toumour, Kablewa et Guèskérou) | Juin 2020

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire dans la région de Diffa est restée volatile et imprévisible tout au long du mois de juin 2020, avec une détérioration au cours des dernières semaines du mois. L’activisme des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) est notoire et s’est caractérisé par une multiplication des incursions avec des assassinats et enlèvements. Des actes de criminalité sont aussi à déplorer, à l’instar de la saisie des munitions entre les mains d’une personne civile à Kablewa. Par ailleurs, des sources communautaires ont rapporté que dans la journée du 23 juin 2020 dans les eaux du lac Tchad, environ 30 insurgés ayant quitté l’île de Kangadia (située à environ 40 km à l'Est de Kablewa), en partance pour Kablewa ont péri à la suite du naufrage de leur embarcation pendant la traversée. Les éléments des GANE ont aussi, dans la nuit du 29 au 30 juin 2020, mené des actes de banditisme sur le site de construction de Assaga, emportant plusieurs matériels dont des panneaux solaires. Il a aussi été rapporté le vol de 03 pompes immergées et des câbles électriques sur le site maraîcher de Gagamari/Chétimari. Les enlèvements se sont poursuivis, comme l’atteste l’enlèvement dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2020, à Boulangouri, village situé à environ 2 kilomètres à l'Est du camp militaire de Diffa, de 10 jeunes hommes. 4 des personnes enlevées ont pu échapper à leurs ravisseurs. L’on ne saurait éluder l’interpellation par les FDS, le 23 juin 2020, de 8 commerçants de la commune de Diffa, soupçonnés de ravitailler les GANE en vivres, carburant et autres produits. Ils ont ensuite été mis à la disposition de la cellule antiterroriste.

Au regard de la situation sécuritaire volatile et échappant à tout contrôle, la situation de protection est des plus précaires. C’est pourquoi des déplacements importants de population ont été observés au cours du mois de juin. Au total, ce sont 423 ménages de 1777 personnes qui ont fait mouvement, contre 420 ménages de 2101 personnes au mois de mai. Ils ont quitté majoritairement Kindjandi, Toumour et Kablewa, pour s’installer dans et autour de Diffa.