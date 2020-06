Rapport mensuel de monitoring de protection - Région de Diffa (Communes de Diffa, Guèskérou, Toumour, Bosso, Kabléwa et Nguigmi) | mai 2020

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire et de protection dans la région de Diffa demeure caractérisée par l’activisme des Groupes Armés Non Etatiques (GANE), le grand banditisme et les actes repréhensibles commis par les civils, mais également la situation mondiale liée à la pandémie COVID-19.

La région a connu 3 incursions armées meurtrières, menées par les GANE sur les positions militaires du pont de Douchi à deux reprises (3 Km au sud de Diffa) et à Blabrin à environ 40 Km à l’est de N’Guigmi (frontière Nigéro-Tchadienne). Le bilan était de 14 membres des Forces de sécurité et de Défense (FDS) tuées, des civils blessés par des balles perdues et plusieurs matériels militaires emportés.

Des incursions et exactions à répétition perpétrées par les GANE sur la population continuent de créer des mouvements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la région. Ce sont au total 420 ménages de 2,101 personnes qui ont effectué des mouvements pendulaires du fait de l’insécurité créée par les GANE contre 4,427 personnes au mois d’Avril 2020. Ces personnes viennent majoritairement Kindjandi, Toumour et Kablewa et se sont installées à Diffa et banlieue