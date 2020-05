Rapport mensuel de monitoring de protection- Communes de Diffa, Guèskérou, Toumour, Bosso, Kabléwa et Nguigmi | Avril 2020

I. APERCU DE L’ENVIRONNEMENT SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation générale de protection et de sécurité est restée globalement calme mais volatile dans la Région de Diffa au cours du mois d’avril 2020, à l’exception d’une part, des restrictions à la liberté de mouvements affectant le bien-être des communautés dans le département de N’Guigmi, et d’autre part, de la crise sanitaire due à la pandémie du COVID19. La situation de protection a aussi été rendue fragile par les récentes opérations militaires menées par les forces armées tchadienne dans les îles du lac, la suspension du réseau téléphonique et la problématique d’interdiction d’accéder aux espaces aratoires dans les iles. Le mois d’Avril a également connu plusieurs incidents de protection orchestrés par les communautés elles-mêmes et autres phénomènes naturels.

La situation sécuritaire et humanitaire dans les communes de N’guigmi et Kabléwa a été particulièrement affectée par les opérations militaires dans les îles, avec pour conséquence la prise des mesures à l’instar de la suspension de la fourniture des réseaux téléphoniques, la fermeture du marché de Blabrine, l’interdiction de tout mouvement des civils et d’exploitation dans les îles : les pêches, l’agriculture, l’élevage et toute autre activité économique. Il convient de noter que toutes les fois que des opérations militaires sont menées dans les îles, les autorités décident de fermer l’accès à ces espaces exploités par la population et qui concourent à la survie des ménages. La fermeture des frontières a un impact non seulement sur les mouvements des biens et des personnes, avec le risque d’accentuation du refoulement des personnes ayant besoin d’une protection internationale, mais également sur l’économie déjà affectée par plusieurs années de conflit. Le partenaire en charge monitoring transfrontalier a été informé, de la présence d’une centaine de réfugiés nigériens au Tchad qui souhaitent regagner leur pays., de même que des migrants et des retournés nigériens majoritairement constitués des femmes et des enfants observés aux frontières et dans les gares routières. Cette situation fait l’objet d’un suivi.

Quant à la commune de Diffa, la situation de protection a été caractérisée par l’arrivée de plusieurs ménages de déplacés et de réfugiés en provenance de la commune de Gueskerou en grande partie suite, à la recrudescence de l’insécurité (incursion régulière des Groupes Armés Non Etatiques GANE), mais également du fait de la diminution des aides et assistances humanitaires. Ces derniers se sont installés sur les sites de Awaridi, et d’autres quartiers périphériques de la ville de Diffa. Comme souligné dans le rapport de mars 2020, le phénomène récurrent de vols, les cas de bagarres accompagnés de blessures, ont été rapportés.

En outre, les communes de Gueskerou-Toumour-Bosso sont marquées par la recrudescence des violations des droits humains dont les plus récurrentes sont les violations du droit à la liberté, à la propriété et à l’intégrité physique. En effet, près de la moitié des violations commises proviennent de cette zone. Au cours de la période sous revue, 10 incidents ont été répertoriés dans cette zone parmi lesquels, 4 cas d’homicides/assassinats, 2 cas de coups et blessures, et surtout un cas d’enlèvement de 50 enfants dont 15 ont pu échapper aux ravisseurs. Aussi, un mouvement de population consécutif aux exactions des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) sur les civils a été observé.

De façon générale, la gestion de la pandémie du COVID-19 à la base de la fermeture des frontières et la prise de mesures restrictives en vue d’une prévention efficace de cette maladie animent l’actualité dans les différentes localités de la région de Diffa. En effet, bien que les mesures mises en place par les autorités soient faites en vue de limiter la propagation de la Pandémie et dans l’intérêt général, il revient le plus souvent, dans certains quartiers et localités, que les communautés ont tendance à manifester leurs courroux face à l’interdiction des prières collectives surtout pendant la période actuelle de Ramadan. Des mesures préventives ont été instaurées par les autorités policières afin de faire cesser toute tentative de violation de ces mesures pouvant troubler la tranquillité des habitants ainsi que l’ordre public.

Cependant, bien que la région de Diffa n’ait jusqu’à la fin du mois d’avril pas encore officiellement enregistré de cas de COVID-19, le risque d’importation est très élevé vu le maintien du trafic entre Diffa-Zinder et les mouvements transfrontaliers avec le Nigeria (traversées frauduleuses) en provenance de l’Etat de Borno où un cas a été identifié.

L’application stricte des gestes barrières s’avère impérative.