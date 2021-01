Rapport mensuel d’analyse des données de monitoring de protection, Régions de Tillabéri et Tahoua (Niger) - Décembre 2020

I. Évolution du contexte sécuritaire

1. Bande frontalière du Niger avec le Mali

Le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois de décembre 2020 a été très mouvementé, instable et imprévisible surtout dans les départements de Banibangou, Abala et de Ouallam (commune rurale de Tondikiwindi) le long de la bande frontalière avec le Mali. Il a été signalé des incursions des groupes armés non étatiques (GANE) suivies d’assassinats, d’enlèvements, de prélèvements de zakat, d’agressions physiques et menaces de mort contraignant plusieurs ménages à se déplacer vers des sites et/ou localités où ils espèrent être en sécurité.

Les localités de Bagga, Sayfulaye, Doutsé, Tchomabangou dans la commune rurale de Tondikiwindi, dans le département de Ouallam ; Tamalaoulaou, Ikarfane, Toumbiya, May Talatchiya, dans le département d’Abala ; et Garbey dans le département de Banibangou ont connu des incursions répétées des GANE suivies de violation de droits des personnes.

Dans la région de Tahoua, une accalmie relative a caractérisé le contexte sécuritaire et de protection au cours du mois de décembre 2020 dans le département de Bagaroua. En revanche, dans les départements de Tillia, Tassara et Tahoua (communes rurales de Takanamatt et de Tebaram), on dénote une présence persistante des GANE dans les localités du nord et du nord-est frontalières avec le Mali. Des incursions répétées ont été signalées. Elles sont souvent accompagnées de violations de droits des personnes notamment les extorsions de biens à travers le prélèvement forcés de la zakat, les enlèvements, les agressions physiques pour non-paiement de la zakat, des viols collectifs, les menaces de mort pour les personnes soupçonnées de collaborer avec les forces de défense et de sécurité (FDS).