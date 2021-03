Rapport mensuel d’analyse des données de monitoring de protection, Régions de Tillabéri et Tahoua (Niger) Février 2021

Évolution du contexte sécuritaire

Bande frontalière du Niger avec le Mali

Le contexte sécuritaire et de protection du mois de Février 2021 a été marqué par une accalmie relative dans les départements de Filingué et de Banibangou, néanmoins il reste très mouvementé et volatile du fait de la présence des Groupes Armés Non Etatiques (GANE) sur les axes reliant les différentes localités. En revanche, dans les départements de Ouallam et d’Abala, de nombreuses incursions suivies par de graves violations de droit des personnes : violation du droit à la vie et à l’intégrité physique (assassinats et agressions physiques), des violations de la résolution 1612 (attaque contre les écoles et les centres de santé) et des violations du droit à la propriété (vols et les prélèvements forcés de la zakat) ont été rapportées.

Notons que les agents de santé et les pharmacies sont de plus en plus ciblés par les GANE au cours de leurs incursions. En effet, les CSI des localités de Tanchilé département et commune d’Abala et de Farka dans la commune rurale de Dingazi Banda, département de Ouallam, auraient été visités par les GANE au cours de ce mois de février et des médicaments ont été volés. À cela s’ajoute la recherche active des leaders communautaires et des enseignants comme ce fut le cas à Zaba dans le département et commune de Filingué.

Dans la région de Tahoua, le contexte sécuritaire et de protection du mois de février 2021 a été moins mouvementé comparativement au mois de janvier 2021 même s’il est resté instable et imprévisible. Cependant, dans le département de Tillia, il a été constaté un activisme accru des GANE sur la bande nord et nord-est frontaliers avec le Mali. Beaucoup d’incursions accompagnées d’extorsions de biens et d’agressions physiques ont été signalées. Les localités comme Intazayene, Agando, Assagaygay, Attagam, Chinewarene, Bakoret, Tabatol situées dans le département de Tillia ont connu des incursions régulières des GANE pour le prélèvement de la Zakat.