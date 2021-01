Rapport mensuel d’analyse des données de monitoring de protection, Région de Maradi (Niger) Novembre 2020

Évolution du contexte sécuritaire

Le contexte sécuritaire de la région de Maradi demeure préoccupant avec la poursuite des attaques des groupes armés non étatiques (GANE) dans les villages et hameaux des départements de Guidan Roumdji et Madarounfa. Il importe toutefois de souligner que la commune de Gabi, habituellement en proie aux attaques a été plus ou moins épargnée par les actions de ces derniers avec un seul cas d’incursion enregistré au mois de novembre.

On note par ailleurs une recrudescence des incidents de sécurité attribués à des voleurs locaux ou à des personnes inconnues. Les vols nocturnes de bétail et de motos sont au cœur de ces types d’incidents qui prennent de l’ampleur surtout dans les villages frontaliers avec l’installation progressive de la saison froide. Selon les communautés, les GANE interviennent aux abords des villages frontaliers où il est aisé de pénétrer en forêt sans risque de se faire prendre et ou les forces de défense et de sécurité (FDS) ne peuvent intervenir à cause du risque élevé de se retrouver dans une embuscade. En somme, les vols de bétails et autres extorsions de biens restent en général le dénominateur commun de tous les incidents enregistrés, hormis les tortures physiques infligées aux personnes qui tentent une quelconque résistance.

Au total, huit (08) incursions des GANE ont été enregistrées au cours du mois dans les communes de Safo, Madarounfa, Gabi et Sarkin Yamma. Les communes de Dan Issa et Djirataoua continuent d’être à l’abris des attaques des GANE ; mais ont brillé par les cas de violences basées sur le genre enregistrés en leur sein. Le mois de novembre été marqué par la poursuite des opérations de relocalisation des réfugiés, des villages d’accueil vers les villages d’opportunités ; ce qui participe au renforcement de leur environnement de protection et sous un autre angle, au soulagement des ménages hôtes. Cependant, au regard de la situation sécuritaire qui ne semble pas s’améliorer au Nigéria, il est à craindre de nouveaux afflux de réfugiés vers le Niger, dans les villages de la région de Maradi.