Rapport – Evaluation des besoins en Eau Hygiène et Assainissement au profit des déplacés De Ayorou, département de Ayorou, région de Tillabéry - Mission réalisée le 24-01-2022

I. Introduction

La situation sécuritaire de la région de Tillabéry reste préoccupante au vu des multiples incidents sécuritaires. Plusieurs incursions des GANEs observées dans la région, emportant avec eux les biens des communautés.

Ainsi, Ces incidents sont devenus le quotidien des populations vivants en milieux rurales et entrainent des mouvements de population vers les chefs-lieux des communes ou des localités les moins exposées. Le département de Ayorou situé au nord de la région de Tillabéry, accueille des déplacés en provenance de la commune de Inates vénus du village de Tinfagatt (se trouve vers le marché à bétail de Ayorou) et ceux de la commune de Bankilare venus du village de Hannaka (se trouve dans des familles d’accueils) situé respectivement à 25 Km et 18 km de Ayorou. Le déplacement du village de Tinfagatt fait suite à une incursion des GANEs à bord de plusieurs motos donnant un ultimatum d’une semaine à la population de quitter. Ils ont cependant emporté tous leurs bétails à la date du 26 décembre 2021. Le village de Hannaka où les groupes armés non étatiques ont assassiné deux hommes dont le chef du village et son petit frère, malgré l’assassinat un ultimatum d’une semaine les a été donné en date du 28/11/21 avec emport de leurs bétails. Tous ces ménages ont effectué le déplacement le lendemain de l’ultimatum donné. Le village de Tinfagatt est arrivé le 27/12/21 et Hannaka le 02/12/21.

C’est au total 218 ménages issus de l’ethnie Touareg et Peulh qui se sont déplacés vers la commune de Ayorou.

ACTED, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le secteur de l’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), et à travers son programme de Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), l’équipe RRM a effectué une mission d’évaluation Wash au profit des déplacés des villages de Tinfagatt et Hannaka, département de Ayorou, région de Tillabéry afin d’identifier leurs besoins en Eau, Hygiène et Assainissement.