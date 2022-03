Rapport – Evaluation des besoins EHA au profit des déplacés de Kandadji, Commune de Dessa, département de Tillabéry, région de Tillabéry - Mission réalisée le 25-01-2022

I. Introduction

La région de Tillabéry située dans la zone dite des trois frontières (Niger, Mali et Burkina) est confrontée depuis quelques années à une insécurité grandissante. Cette insécurité continue d’impacter négativement la vie des populations de ladite région en proie aux violences perpétrées par des groupes armés non étatiques (GANEs).

En effet, se sont les populations du village de Alsilamey qui suite aux travaux de construction du barrage de Kandadji ont été délocalisées à Tondi Bi et Tessan (situé respectivement à 5 Km et 8 km du village de Kandadji) dans la commune de Bibiyergou par les autorités. Cette population a dû effectuée un deuxième déplacement le 25/01/2022, suite à l’extorsion de leurs biens et particulièrement de leurs bétails et aux menaces répétitives perpétrés par les GANEs à Tondi Bi et Tessan en date de 24/12/2021.

C’est au total 67 ménages constitués essentiellement de l’ethnie Touareg qui sont arrivés le 26/12/2021 à Kandadji et sont installés sur un site situé à la périphérie du village de Kandadji et dans des parcelles attribuées par des particuliers en solidarité à ces déplacés pour séjourner temporairement.

ACTED, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans le secteur de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA), et à travers son programme de Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), a mené cette évaluation Wash au niveau du village de Kandadji (Département de Tillabery, Région de Tillabéry), afin d’identifier les besoins primordiaux en Eau, Hygiène et Assainissement de ces déplacés.